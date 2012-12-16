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لعبة "قلعة قفز" تودي بحياة 4 أطفال في مدرسة أسترالية

الحادث أسفر عن إصابة 5 آخرين.. بينهم 4 في حالة حرجة

قُتِل أربعة أطفال وأصيب آخرون، الخميس، بعد سقوطهم من لعبة "قلعة قفز"، بفعل هبوب الرياح في مدرسة بولاية تسمانيا الأسترالية.

ووقع الحادث أثناء تنظيم المدرسة احتفالاً بمناسبة نهاية العام الدراسي.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال دارين هاين، مفوض شرطة تسمانيا: "الأطفال الذين لقوا حتفهم كان بينهم صبيان وفتاتان في السنة السادسة، ما يجعلهم في سن العاشرة أو الحادية عشرة، وتم نقل خمسة أطفال إلى المستشفى من بينهم أربعة في حالة حرجة".

وكشفت لقطات أذاعتها هيئة البث الأسترالية تواجد أفراد من الشرطة في الموقع، بينما كان المسعفون يقدمون الإسعافات الأولية للضحايا.

ووصف رئيس وزراء ولاية تسمانيا، بيتر غوتوين، الحادث بأنه "لا يمكن تصوره"، وقال: "أعرف أن هذا مجتمع قوي وعطوف وسوف يقف ويدعم بعضه البعض".

من جانبها قالت ديبي ويليامز، قائدة شرطة تسمانيا، للصحفيين: "سقط العديد من الأطفال من قلعة القفز، يبدو أنهم ربما سقطوا من ارتفاع حوالي 10 أمتار".

وأضافت: "هذا حدث مأساوي جدًا، وقلوبنا مع الأسر ومع المجتمع المدرسي الأوسع".

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لعبة "قلعة قفز" تودي بحياة 4 أطفال في مدرسة أسترالية
سبق

قُتِل أربعة أطفال وأصيب آخرون، الخميس، بعد سقوطهم من لعبة "قلعة قفز"، بفعل هبوب الرياح في مدرسة بولاية تسمانيا الأسترالية.

ووقع الحادث أثناء تنظيم المدرسة احتفالاً بمناسبة نهاية العام الدراسي.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال دارين هاين، مفوض شرطة تسمانيا: "الأطفال الذين لقوا حتفهم كان بينهم صبيان وفتاتان في السنة السادسة، ما يجعلهم في سن العاشرة أو الحادية عشرة، وتم نقل خمسة أطفال إلى المستشفى من بينهم أربعة في حالة حرجة".

وكشفت لقطات أذاعتها هيئة البث الأسترالية تواجد أفراد من الشرطة في الموقع، بينما كان المسعفون يقدمون الإسعافات الأولية للضحايا.

ووصف رئيس وزراء ولاية تسمانيا، بيتر غوتوين، الحادث بأنه "لا يمكن تصوره"، وقال: "أعرف أن هذا مجتمع قوي وعطوف وسوف يقف ويدعم بعضه البعض".

من جانبها قالت ديبي ويليامز، قائدة شرطة تسمانيا، للصحفيين: "سقط العديد من الأطفال من قلعة القفز، يبدو أنهم ربما سقطوا من ارتفاع حوالي 10 أمتار".

وأضافت: "هذا حدث مأساوي جدًا، وقلوبنا مع الأسر ومع المجتمع المدرسي الأوسع".

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
12:50 PM

لعبة "قلعة قفز" تودي بحياة 4 أطفال في مدرسة أسترالية

الحادث أسفر عن إصابة 5 آخرين.. بينهم 4 في حالة حرجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل أربعة أطفال وأصيب آخرون، الخميس، بعد سقوطهم من لعبة "قلعة قفز"، بفعل هبوب الرياح في مدرسة بولاية تسمانيا الأسترالية.

ووقع الحادث أثناء تنظيم المدرسة احتفالاً بمناسبة نهاية العام الدراسي.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال دارين هاين، مفوض شرطة تسمانيا: "الأطفال الذين لقوا حتفهم كان بينهم صبيان وفتاتان في السنة السادسة، ما يجعلهم في سن العاشرة أو الحادية عشرة، وتم نقل خمسة أطفال إلى المستشفى من بينهم أربعة في حالة حرجة".

وكشفت لقطات أذاعتها هيئة البث الأسترالية تواجد أفراد من الشرطة في الموقع، بينما كان المسعفون يقدمون الإسعافات الأولية للضحايا.

ووصف رئيس وزراء ولاية تسمانيا، بيتر غوتوين، الحادث بأنه "لا يمكن تصوره"، وقال: "أعرف أن هذا مجتمع قوي وعطوف وسوف يقف ويدعم بعضه البعض".

من جانبها قالت ديبي ويليامز، قائدة شرطة تسمانيا، للصحفيين: "سقط العديد من الأطفال من قلعة القفز، يبدو أنهم ربما سقطوا من ارتفاع حوالي 10 أمتار".

وأضافت: "هذا حدث مأساوي جدًا، وقلوبنا مع الأسر ومع المجتمع المدرسي الأوسع".

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