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إيقاف الزيارة للمرضى المنوّمين في المركز الطبي بينبع الصناعية

بناء على الإجراءات الوقائية وحرصًا على سلامة الجميع

أعلن المركز الطبي بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، عن إيقاف الزيارة للمرضى المنومين في المركز الطبي من غد الأربعاء حتى إشعار آخر.

وجاء الإيقاف بناءً على الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصًا على سلامة المراجعين والمرضى المنومين؛ حيث تم إيقاف الزيارة مؤقتًا لجميع أقسام التنويم بالمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، حتى إشعار آخر.

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إيقاف الزيارة للمرضى المنوّمين في المركز الطبي بينبع الصناعية
سبق

أعلن المركز الطبي بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، عن إيقاف الزيارة للمرضى المنومين في المركز الطبي من غد الأربعاء حتى إشعار آخر.

وجاء الإيقاف بناءً على الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصًا على سلامة المراجعين والمرضى المنومين؛ حيث تم إيقاف الزيارة مؤقتًا لجميع أقسام التنويم بالمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، حتى إشعار آخر.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
06:17 PM

إيقاف الزيارة للمرضى المنوّمين في المركز الطبي بينبع الصناعية

بناء على الإجراءات الوقائية وحرصًا على سلامة الجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلن المركز الطبي بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، عن إيقاف الزيارة للمرضى المنومين في المركز الطبي من غد الأربعاء حتى إشعار آخر.

وجاء الإيقاف بناءً على الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصًا على سلامة المراجعين والمرضى المنومين؛ حيث تم إيقاف الزيارة مؤقتًا لجميع أقسام التنويم بالمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، حتى إشعار آخر.

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