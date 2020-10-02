ألمانيا: 2673 إصابة جديدة بكورونا المستجد و8 وفيات
إجمالي الإصابات 294395 والوفيات 9508
أعلنت ألمانيا اليوم الجمعة، تسجيل 2673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال المعهد الحكومي المختص برصد حالات الوباء في مؤتمر صحفي: إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 294395 إصابة، والوفيات إلى 9508 وفيات.
ألمانيا
فيروس كورونا الجديد
ألمانيا: 2673 إصابة جديدة بكورونا المستجد و8 وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-02
أعلنت ألمانيا اليوم الجمعة، تسجيل 2673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال المعهد الحكومي المختص برصد حالات الوباء في مؤتمر صحفي: إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 294395 إصابة، والوفيات إلى 9508 وفيات.
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
02:40 PM
ألمانيا: 2673 إصابة جديدة بكورونا المستجد و8 وفيات
إجمالي الإصابات 294395 والوفيات 9508
أعلنت ألمانيا اليوم الجمعة، تسجيل 2673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال المعهد الحكومي المختص برصد حالات الوباء في مؤتمر صحفي: إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 294395 إصابة، والوفيات إلى 9508 وفيات.