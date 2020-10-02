ألمانيا: 2673 إصابة جديدة بكورونا المستجد و8 وفيات

إجمالي الإصابات 294395 والوفيات 9508

أعلنت ألمانيا اليوم الجمعة، تسجيل 2673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المعهد الحكومي المختص برصد حالات الوباء في مؤتمر صحفي: إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 294395 إصابة، والوفيات إلى 9508 وفيات.