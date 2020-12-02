شاهد.. شابة سعودية تطلق مبادرة شخصية بتأسيس فريق للدراجات الهوائية

تشجيعاً للرياضة والترفيه وتوجّه دعوة عامة ومفتوحة للفتيات

دفعت هواية ركوب الدراجات الهوائية منذ الصغر بدعم من عائلتها، شابة سعودية لإطلاق مبادرة شخصية لتأسيس فريق لراكبي الدراجات الهوائية لتشجيع شباب وشابات الوطن على ممارسة الرياضة؛ حيث بدأت بالبحث عن هواة لهذه الرياضة من حي العزيزية الذي تسكن فيه بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وفي التفاصيل أكدت مؤسس فريق "البحيرة سَيْكَلت"، "الكابتن منال شيخ، اهتمام المجموعة برياضة ركوب الدراجة الهوائية على مستوى الهواة ومستوى الاحتراف بالإضافة إلى أنها داعم للخدمة المجتمعية في الحي.

وأشارت في هذا الصدد باعتزاز وفخر إلى مشاركة الفريق رغم حداثة تجربته في ملتقى اختراق الضاحية في الخبر وحقق المركز الثامن، والاستفادة من تجربة المشاركة في الرياضة الثلاثية التي تبدأ بالدراجة والجري وتنتهي بالسباحة.

وعلى الصعيد الشخصي، أوضحت الكابتن "شيخ" أنها شاركت في سباق الهواة للسيدات في الخبر، تحت مظلة الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، وحققت المركز 14، وبالتالي شاركت في مسابقة الهواة في الرياض، وحققت مركزاً مُرضياً، معربةً عن أملها بقيام القطاع الخاص بالمبادرة والتفاعل بدعم رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

ووجّهت عبر منبر قناة "الإخبارية" دعوة عامة ومفتوحة للفتيات الراغبات في المشاركة والانضمام لمجموعة "البحيرة سَيْكَلت"، والتعرف على هذه الرياضة.

وحول عدم وجود مسارات خاصة للدراجات الهوائية في الطرق الرئيسية أكدت الكابتن منال شيخ أنها كقائد فريق تهتم بالدرجة الأولى بسلامة أعضاء الفريق، من خلال البحث عن طرق لا توجد بها الحفريات أو الازدحام بالسيارات.