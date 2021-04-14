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الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا

بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 64 حالة.. 35 ألف شخص في الحجر

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها طفلة تبلغ من العمر سنة واحدة في القدس المحتلة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 5 من الإصابات التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، سجلت في بلدة العيزرية، وحالة في منطقة جنين، وحالة في الخليل، و3 حالات من رافات، وجميعهم مخالطون.

ووفق "روسيا اليوم" لفتت وزارة الصحة، إلى أن عدد الإصابات في الضفة الغربية وغزة بلغ 284، مشيرة إلى أن هناك 36 إصابة معلنة في القدس؛ ما يجعل العدد الإجمالي، من ضمنها القدس، 320 إصابة.

وأكدت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 64 حالة، مشيرة إلى أن 35 ألف شخص يقبعون في الحجر الصحي المنزلي.

فيروس كورونا الجديد فلسطين

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الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا
سبق

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها طفلة تبلغ من العمر سنة واحدة في القدس المحتلة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 5 من الإصابات التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، سجلت في بلدة العيزرية، وحالة في منطقة جنين، وحالة في الخليل، و3 حالات من رافات، وجميعهم مخالطون.

ووفق "روسيا اليوم" لفتت وزارة الصحة، إلى أن عدد الإصابات في الضفة الغربية وغزة بلغ 284، مشيرة إلى أن هناك 36 إصابة معلنة في القدس؛ ما يجعل العدد الإجمالي، من ضمنها القدس، 320 إصابة.

وأكدت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 64 حالة، مشيرة إلى أن 35 ألف شخص يقبعون في الحجر الصحي المنزلي.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
12:09 PM

الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا

بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 64 حالة.. 35 ألف شخص في الحجر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها طفلة تبلغ من العمر سنة واحدة في القدس المحتلة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 5 من الإصابات التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، سجلت في بلدة العيزرية، وحالة في منطقة جنين، وحالة في الخليل، و3 حالات من رافات، وجميعهم مخالطون.

ووفق "روسيا اليوم" لفتت وزارة الصحة، إلى أن عدد الإصابات في الضفة الغربية وغزة بلغ 284، مشيرة إلى أن هناك 36 إصابة معلنة في القدس؛ ما يجعل العدد الإجمالي، من ضمنها القدس، 320 إصابة.

وأكدت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 64 حالة، مشيرة إلى أن 35 ألف شخص يقبعون في الحجر الصحي المنزلي.

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