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شاهد.. إغلاق مطعم شاورما شهير بجدة وضبط لحوم وأسماك فاسدة

فيما رصدت فرق الأمانة سيارة تحتوي على 600 علبة سجائر و"تمبول"

أغلقت أمانة محافظة جدة، مطعماً شهيراً للشاورما بحي البغدادية، وأتلفت 1750 كجم من اللحوم والمواد الغذائية؛ وذلك إثر حملة ميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية خلال الأسبوع الماضي صادرت من خلالها 220 من الأقمشة والتبغ مجهول المصدر، وذلك بعد ضبط عدد من المواقع والسيارات المخالفة استُغلت لإعداد ونقل المواد الغذائية وممارسة أنشطة محظورة ومخالفة.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الأمانة نفذت حملتها الموسعة على حي البغدادية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية خلال الفترة من 25/ 12/ 1442هـ حتى 03/ 01/ 1443هـ، حيث رصدت الفرق الميدانية اثناء متابعتها للمواقع التي تستغل لممارسة أنشطة مخالفة موقعين عبارة عن سكن للعمالة جرى استغلالهما لتحضير وتخزين اللحوم والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، حيث جرى مصادرة وإتلاف 1000 كجم من اللحوم والمواد الغذائية بالإضافة لـ100 كجم من الشحوم كانت تُستخدم لأحد مطاعم "الشاورما" الشهيرة بالنطاق.

وأضاف: "فرق الرقابة تمكنت من ضبط سيارة نقل تحمل (650) كجم من الأسماك الفاسدة تمهيداً لبيعها"، مبيناً بأنه تم إتلاف كامل الكمية وحجز السيارة.

وفي ذات السياق، جرى رصد سيارة تحتوي على 600 علبة من السجائر و"التمبول"، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية خلال متابعتها للمواقع التي تستغل لممارسة أنشطة تجارية أو محظورة رصدت موقع حولته عمالة إلى معمل للخياطة، مبينًا أنه جرى مصادرة 70 من الأقمشة إلى جانب 200 من أدوات الخياطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إغلاق مطعم شاورما شهير بجدة وضبط لحوم وأسماك فاسدة
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة، مطعماً شهيراً للشاورما بحي البغدادية، وأتلفت 1750 كجم من اللحوم والمواد الغذائية؛ وذلك إثر حملة ميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية خلال الأسبوع الماضي صادرت من خلالها 220 من الأقمشة والتبغ مجهول المصدر، وذلك بعد ضبط عدد من المواقع والسيارات المخالفة استُغلت لإعداد ونقل المواد الغذائية وممارسة أنشطة محظورة ومخالفة.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الأمانة نفذت حملتها الموسعة على حي البغدادية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية خلال الفترة من 25/ 12/ 1442هـ حتى 03/ 01/ 1443هـ، حيث رصدت الفرق الميدانية اثناء متابعتها للمواقع التي تستغل لممارسة أنشطة مخالفة موقعين عبارة عن سكن للعمالة جرى استغلالهما لتحضير وتخزين اللحوم والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، حيث جرى مصادرة وإتلاف 1000 كجم من اللحوم والمواد الغذائية بالإضافة لـ100 كجم من الشحوم كانت تُستخدم لأحد مطاعم "الشاورما" الشهيرة بالنطاق.

وأضاف: "فرق الرقابة تمكنت من ضبط سيارة نقل تحمل (650) كجم من الأسماك الفاسدة تمهيداً لبيعها"، مبيناً بأنه تم إتلاف كامل الكمية وحجز السيارة.

وفي ذات السياق، جرى رصد سيارة تحتوي على 600 علبة من السجائر و"التمبول"، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية خلال متابعتها للمواقع التي تستغل لممارسة أنشطة تجارية أو محظورة رصدت موقع حولته عمالة إلى معمل للخياطة، مبينًا أنه جرى مصادرة 70 من الأقمشة إلى جانب 200 من أدوات الخياطة.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:10 PM

شاهد.. إغلاق مطعم شاورما شهير بجدة وضبط لحوم وأسماك فاسدة

فيما رصدت فرق الأمانة سيارة تحتوي على 600 علبة سجائر و"تمبول"

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عبدالله الراجحي - جدة
9
11,535

أغلقت أمانة محافظة جدة، مطعماً شهيراً للشاورما بحي البغدادية، وأتلفت 1750 كجم من اللحوم والمواد الغذائية؛ وذلك إثر حملة ميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية خلال الأسبوع الماضي صادرت من خلالها 220 من الأقمشة والتبغ مجهول المصدر، وذلك بعد ضبط عدد من المواقع والسيارات المخالفة استُغلت لإعداد ونقل المواد الغذائية وممارسة أنشطة محظورة ومخالفة.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الأمانة نفذت حملتها الموسعة على حي البغدادية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية خلال الفترة من 25/ 12/ 1442هـ حتى 03/ 01/ 1443هـ، حيث رصدت الفرق الميدانية اثناء متابعتها للمواقع التي تستغل لممارسة أنشطة مخالفة موقعين عبارة عن سكن للعمالة جرى استغلالهما لتحضير وتخزين اللحوم والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، حيث جرى مصادرة وإتلاف 1000 كجم من اللحوم والمواد الغذائية بالإضافة لـ100 كجم من الشحوم كانت تُستخدم لأحد مطاعم "الشاورما" الشهيرة بالنطاق.

وأضاف: "فرق الرقابة تمكنت من ضبط سيارة نقل تحمل (650) كجم من الأسماك الفاسدة تمهيداً لبيعها"، مبيناً بأنه تم إتلاف كامل الكمية وحجز السيارة.

وفي ذات السياق، جرى رصد سيارة تحتوي على 600 علبة من السجائر و"التمبول"، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية خلال متابعتها للمواقع التي تستغل لممارسة أنشطة تجارية أو محظورة رصدت موقع حولته عمالة إلى معمل للخياطة، مبينًا أنه جرى مصادرة 70 من الأقمشة إلى جانب 200 من أدوات الخياطة.

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