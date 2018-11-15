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نائب أمير الرياض يشرف حفل سفارة البرازيل

شرّف الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة البرازيل بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير بحي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله في مقر الحفل سفير البرازيل لدى المملكة فلافيو ماريغا وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل عددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير الرياض يشرف حفل سفارة البرازيل
سبق

شرّف الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة البرازيل بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير بحي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله في مقر الحفل سفير البرازيل لدى المملكة فلافيو ماريغا وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل عددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
11:47 PM

نائب أمير الرياض يشرف حفل سفارة البرازيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,490

شرّف الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة البرازيل بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير بحي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله في مقر الحفل سفير البرازيل لدى المملكة فلافيو ماريغا وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل عددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة.

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