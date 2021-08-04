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"الصحة" تحث على أخذ جرعتين من اللقاح للتصدي لمتحورات كورونا سريعة الانتشار

أعلنت إحصائية اليوم وطالبت باستمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية

حثت وزارة الصحة على استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية، مع ضرورة المبادرة بأخذ جرعتين من اللقاح للتصدي لمتحورات كورونا السريعة الانتشار.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1043 حالة مؤكدة وتعافي 1211 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10393 حالة، منها 1396 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 529995 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 511318 حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل 14 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8284 حالة يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تحث على أخذ جرعتين من اللقاح للتصدي لمتحورات كورونا سريعة الانتشار
سبق

حثت وزارة الصحة على استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية، مع ضرورة المبادرة بأخذ جرعتين من اللقاح للتصدي لمتحورات كورونا السريعة الانتشار.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1043 حالة مؤكدة وتعافي 1211 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10393 حالة، منها 1396 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 529995 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 511318 حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل 14 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8284 حالة يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
03:50 PM

"الصحة" تحث على أخذ جرعتين من اللقاح للتصدي لمتحورات كورونا سريعة الانتشار

أعلنت إحصائية اليوم وطالبت باستمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,426

حثت وزارة الصحة على استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية، مع ضرورة المبادرة بأخذ جرعتين من اللقاح للتصدي لمتحورات كورونا السريعة الانتشار.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1043 حالة مؤكدة وتعافي 1211 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10393 حالة، منها 1396 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 529995 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 511318 حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل 14 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8284 حالة يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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