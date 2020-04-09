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"الخارجية" تمدد مهلة استلام طلبات "العودة الآمنة" للمملكة إلى 14 أبريل

في إطار حرص القيادة على المواطنين بالخارج

أعلن وزير الخارجية أنه امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بتسهيل عودة المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج، فقد تم تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة حتى يوم الثلاثاء القادم 14 أبريل 2020، الساعة 5:00م بتوقيت المملكة

وأضاف الوزير في بيان نُشر على حساب وزارة الخارجية في تويتر: "هذا التمديد يأتي في إطار حرص القيادة على المواطنين الكرام في الخارج، وحرصاً على أن يستفيد جميع الراغبين بالعودة من هذه المنصة، والتي تؤكد العناية بشؤون المواطنين السعوديين في كل مكان".

وأشار إلى أن وزارة الخارجية وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج عودة المواطنين في الخارج تواصل العمل على مدار الساعة لتكون عودة المواطنين آمنة وتسهيل الاجراءات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها معظم دول العالم".

فيروس كورونا الجديد وزارة الخارجية وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخارجية" تمدد مهلة استلام طلبات "العودة الآمنة" للمملكة إلى 14 أبريل
سبق

أعلن وزير الخارجية أنه امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بتسهيل عودة المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج، فقد تم تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة حتى يوم الثلاثاء القادم 14 أبريل 2020، الساعة 5:00م بتوقيت المملكة

وأضاف الوزير في بيان نُشر على حساب وزارة الخارجية في تويتر: "هذا التمديد يأتي في إطار حرص القيادة على المواطنين الكرام في الخارج، وحرصاً على أن يستفيد جميع الراغبين بالعودة من هذه المنصة، والتي تؤكد العناية بشؤون المواطنين السعوديين في كل مكان".

وأشار إلى أن وزارة الخارجية وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج عودة المواطنين في الخارج تواصل العمل على مدار الساعة لتكون عودة المواطنين آمنة وتسهيل الاجراءات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها معظم دول العالم".

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
10:18 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
10:24 PM

"الخارجية" تمدد مهلة استلام طلبات "العودة الآمنة" للمملكة إلى 14 أبريل

في إطار حرص القيادة على المواطنين بالخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الخارجية أنه امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بتسهيل عودة المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج، فقد تم تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة حتى يوم الثلاثاء القادم 14 أبريل 2020، الساعة 5:00م بتوقيت المملكة

وأضاف الوزير في بيان نُشر على حساب وزارة الخارجية في تويتر: "هذا التمديد يأتي في إطار حرص القيادة على المواطنين الكرام في الخارج، وحرصاً على أن يستفيد جميع الراغبين بالعودة من هذه المنصة، والتي تؤكد العناية بشؤون المواطنين السعوديين في كل مكان".

وأشار إلى أن وزارة الخارجية وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج عودة المواطنين في الخارج تواصل العمل على مدار الساعة لتكون عودة المواطنين آمنة وتسهيل الاجراءات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها معظم دول العالم".

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