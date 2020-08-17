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"الصحة": تسجيل 1372 حالة إصابة بكورونا وتعافي 1432 خلال الـ24 ساعة الماضية

تسلّيم الدفعة الثانية من هدية السعودية للحكومة البريطانية لمواجهة كورونا

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. تشتمل على مستلزمات الوقاية الشخصية

إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ واستمراراً للعلاقة المتميزة التي تجمع ما بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، سلّمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة اليوم، الدفعة الثانية من هدية المملكة للحكومة البريطانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقد تسلّم الدفعة الثانية مركز الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، وتشتمل على مستلزمات الوقاية الشخصية.
وتأتي هذه الهدية استشعاراً من المملكة العربية السعودية بدورها الإنساني والريادي تجاه الدول الشقيقة والصديقة، في ظل هذه الظروف الصعبة التي اجتاح فيها وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19) دول العالم كافة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسلّيم الدفعة الثانية من هدية السعودية للحكومة البريطانية لمواجهة كورونا
سبق

إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ واستمراراً للعلاقة المتميزة التي تجمع ما بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، سلّمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة اليوم، الدفعة الثانية من هدية المملكة للحكومة البريطانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقد تسلّم الدفعة الثانية مركز الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، وتشتمل على مستلزمات الوقاية الشخصية.
وتأتي هذه الهدية استشعاراً من المملكة العربية السعودية بدورها الإنساني والريادي تجاه الدول الشقيقة والصديقة، في ظل هذه الظروف الصعبة التي اجتاح فيها وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19) دول العالم كافة.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
06:40 PM

تسلّيم الدفعة الثانية من هدية السعودية للحكومة البريطانية لمواجهة كورونا

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. تشتمل على مستلزمات الوقاية الشخصية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ واستمراراً للعلاقة المتميزة التي تجمع ما بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، سلّمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة اليوم، الدفعة الثانية من هدية المملكة للحكومة البريطانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقد تسلّم الدفعة الثانية مركز الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، وتشتمل على مستلزمات الوقاية الشخصية.
وتأتي هذه الهدية استشعاراً من المملكة العربية السعودية بدورها الإنساني والريادي تجاه الدول الشقيقة والصديقة، في ظل هذه الظروف الصعبة التي اجتاح فيها وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19) دول العالم كافة.

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