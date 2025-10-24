"العارضة بلا تبغ" أول مبادرة تنفذ على مستوى المدن الصحية بالمملكة

تتضمن إقامة حملات توعوية وبرامج علاجية

رعى محافظ محافظة العارضة سلطان بن عجمي بن منيخر، بمكتبه أمس، توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بجازان مع مدينة العارضة الصحية؛ لإطلاق مبادرة العارضة بلا تبغ، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بجازان محمد الشريف، ومنسق مدينة العارضة الصحية علي عقيلي.

وقال محمد الشريف: إن "مبادرة العارضة بلا تبغ، هي أول مبادرة تطبق الأنظمة في الدوائر الحكومية والمؤسسات التجارية على مستوى برامج المدن الصحية بالمملكة العربية السعودية؛ للحد من ظاهرة انتشار التبغ، وإن محافظة العارضة تعد بيئة خصبة لتنفيذ المبادرة؛ لوجود المدينة الصحية بها، إضافة لوجود عيادتين للإقلاع عن التدخين بمركز الرعاية الصحية ومستشفى العارضة العام".

وأوضح أنه سيتم عمل ورش تدريبية لمراقبي الضبط، الذين سيتم ترشيحهم من قبل جميع الدوائر الحكومية في المحافظة، وإقامة حملات توعوية وبرامج علاجية، وعمل جولات ميدانية لتطبيق النظام؛ وذلك بهدف حماية أفراد المجتمع من وباء التبغ، والحد من نسبة تعاطي التبغ لمختلف شرائح المجتمع، وبخاصة بين صغار السن؛ للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم لتحقيق شعار "نحو مجتمع خال من التبغ".