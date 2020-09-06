النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. الرابطة تكشف عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

كشفت رابطة دوري المحترفين عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي سيتم تسليمها لفريق الهلال المتوج بلقب بطولة الدوري للموسم الجاري يوم الأربعاء المقبل في آخر مباريات الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.

ونشرت الرابطة مقطع فيديو لتصميم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ارفقته بعبارة "استغرق تنفيذه 4 أشهر ..يصل وزنه إلى 24 كلغ ..وطوله 90 سم ..وصنع في إيطاليا".

ويظهر تصميم الكأس عمودين منحيين بشكل ذراعين مرفوعتين إلى الأعلى، تحمل الذراعان كرة على شكل الكرة الأرضية وقاراتها وهو أمر متعارف عليه بين جميع كؤوس بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن الفارق هنا أن الكرة تحمل في وسطها اللون الأخضر المصنوع من الأحجار الكريمة لإبراز أهمية وموقع وقوة السعودية على مستوى العالم.

وتحمل الكرة شعار السعودية المكون من سيفين عربيين متقاطعين تعلوهما نخلة، وفي وسط الكأس نقش اسم الأمير محمد بن سلمان بالإنجليزية.


وسيتم تتويج الهلال الفائز بالبطولة يوم الأربعاء القادم على ملعب جامعة الملك سعود بعد نهاية مباراته مع الشباب في ختام الموسم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بالفيديو .. الرابطة تكشف عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
سبق

كشفت رابطة دوري المحترفين عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي سيتم تسليمها لفريق الهلال المتوج بلقب بطولة الدوري للموسم الجاري يوم الأربعاء المقبل في آخر مباريات الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.

ونشرت الرابطة مقطع فيديو لتصميم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ارفقته بعبارة "استغرق تنفيذه 4 أشهر ..يصل وزنه إلى 24 كلغ ..وطوله 90 سم ..وصنع في إيطاليا".

ويظهر تصميم الكأس عمودين منحيين بشكل ذراعين مرفوعتين إلى الأعلى، تحمل الذراعان كرة على شكل الكرة الأرضية وقاراتها وهو أمر متعارف عليه بين جميع كؤوس بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن الفارق هنا أن الكرة تحمل في وسطها اللون الأخضر المصنوع من الأحجار الكريمة لإبراز أهمية وموقع وقوة السعودية على مستوى العالم.

وتحمل الكرة شعار السعودية المكون من سيفين عربيين متقاطعين تعلوهما نخلة، وفي وسط الكأس نقش اسم الأمير محمد بن سلمان بالإنجليزية.


وسيتم تتويج الهلال الفائز بالبطولة يوم الأربعاء القادم على ملعب جامعة الملك سعود بعد نهاية مباراته مع الشباب في ختام الموسم.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
11:52 PM

بالفيديو .. الرابطة تكشف عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
1,825

كشفت رابطة دوري المحترفين عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي سيتم تسليمها لفريق الهلال المتوج بلقب بطولة الدوري للموسم الجاري يوم الأربعاء المقبل في آخر مباريات الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.

ونشرت الرابطة مقطع فيديو لتصميم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ارفقته بعبارة "استغرق تنفيذه 4 أشهر ..يصل وزنه إلى 24 كلغ ..وطوله 90 سم ..وصنع في إيطاليا".

ويظهر تصميم الكأس عمودين منحيين بشكل ذراعين مرفوعتين إلى الأعلى، تحمل الذراعان كرة على شكل الكرة الأرضية وقاراتها وهو أمر متعارف عليه بين جميع كؤوس بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن الفارق هنا أن الكرة تحمل في وسطها اللون الأخضر المصنوع من الأحجار الكريمة لإبراز أهمية وموقع وقوة السعودية على مستوى العالم.

وتحمل الكرة شعار السعودية المكون من سيفين عربيين متقاطعين تعلوهما نخلة، وفي وسط الكأس نقش اسم الأمير محمد بن سلمان بالإنجليزية.


وسيتم تتويج الهلال الفائز بالبطولة يوم الأربعاء القادم على ملعب جامعة الملك سعود بعد نهاية مباراته مع الشباب في ختام الموسم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,685
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,745
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,231
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,310

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة