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مصادر "سبق": لا نية لتقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي بسبب كورونا

أكدت أن مواعيد الدراسة مجدولة حسب وقتها المعلن مسبقًا في شهر رمضان

عبدالإله القحطاني : نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" ما يتم تداوله من تقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي؛ بسبب فيروس كورونا.

وتؤكد تلك المصادر أن مواعيد الدراسة والاختبارات مجدولة حسب وقتها المعلن مسبقًا في شهر رمضان المبارك، كما تتابع الجهات ذات العلاقة التطوراتِ المستجدةَ؛ لمنع وصول الفيروس إلى المملكة، واتخاذ الاحترازات الكافية لحماية وسلامة الطلاب والطالبات.

وكانت شائعات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعية الساعات الماضية، قد تحدثت عن مقترح تقديم الاختبارات النهائية كإجراء احترازي لمنع وصول فيروس كورونا وانتشاره.

تقديم الاختبارات النهائية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق": لا نية لتقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي بسبب كورونا
سبق

عبدالإله القحطاني : نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" ما يتم تداوله من تقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي؛ بسبب فيروس كورونا.

وتؤكد تلك المصادر أن مواعيد الدراسة والاختبارات مجدولة حسب وقتها المعلن مسبقًا في شهر رمضان المبارك، كما تتابع الجهات ذات العلاقة التطوراتِ المستجدةَ؛ لمنع وصول الفيروس إلى المملكة، واتخاذ الاحترازات الكافية لحماية وسلامة الطلاب والطالبات.

وكانت شائعات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعية الساعات الماضية، قد تحدثت عن مقترح تقديم الاختبارات النهائية كإجراء احترازي لمنع وصول فيروس كورونا وانتشاره.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
02:29 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
03:53 PM

مصادر "سبق": لا نية لتقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي بسبب كورونا

أكدت أن مواعيد الدراسة مجدولة حسب وقتها المعلن مسبقًا في شهر رمضان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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21,838

عبدالإله القحطاني : نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" ما يتم تداوله من تقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي؛ بسبب فيروس كورونا.

وتؤكد تلك المصادر أن مواعيد الدراسة والاختبارات مجدولة حسب وقتها المعلن مسبقًا في شهر رمضان المبارك، كما تتابع الجهات ذات العلاقة التطوراتِ المستجدةَ؛ لمنع وصول الفيروس إلى المملكة، واتخاذ الاحترازات الكافية لحماية وسلامة الطلاب والطالبات.

وكانت شائعات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعية الساعات الماضية، قد تحدثت عن مقترح تقديم الاختبارات النهائية كإجراء احترازي لمنع وصول فيروس كورونا وانتشاره.

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