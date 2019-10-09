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بالفيديو.. "الفيصل": لو كان بوسعي لقبّلت جبين كل من شارك بنجاح موسم الحج

في عبارة شهدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي

لو كان بوسعي لقبَّلت جبين كل رجل ساهم وشارك في نجاح موسم الحج الماضي؛ هكذا اختصر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، مشاعره بكلمات الشكر والثناء بوصفه قبله الجبين عرفاناً ووقاراً لكل من عمل على نجاح موسم حج العام الماضي.

جاء ذلك خلال تدشين الفيصل، اليوم، حلقة نقاش الحج في موسمها الرابع؛ استعدادًا لموسم حج العام الحالي 1441هـ؛ حيث قال: نحن في هذه البلاد في رقابنا أمانة هي أن نوفر الخدمات لضيوف الرحمن، وقد شرفنا الله باستضافتهم.

وأضاف: يجب علينا أن نثبت للعالم أجمع أن النظام الإسلامي هو أعظم وأفضل نظام يخدم الإنسان والمكان.

وأردف: نعم حققنا نجاحاً كبيراً، ولكن أرجو ألا يكون ذلك آخر المطاف، بل لا بد أن نسعى لتحقيق الآمال المعقودة علينا تجاه تطوير جميع خدمات الحج.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطعًا قصيرًا لعبارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، معبرين عن إعجابهم به على تقديره لكل من يعمل لخدمة حجاج بيت الله، وعلى الكلمات المحفزة على بذل العطاء والإخلاص في خدمتهم.

أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "الفيصل": لو كان بوسعي لقبّلت جبين كل من شارك بنجاح موسم الحج
سبق

لو كان بوسعي لقبَّلت جبين كل رجل ساهم وشارك في نجاح موسم الحج الماضي؛ هكذا اختصر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، مشاعره بكلمات الشكر والثناء بوصفه قبله الجبين عرفاناً ووقاراً لكل من عمل على نجاح موسم حج العام الماضي.

جاء ذلك خلال تدشين الفيصل، اليوم، حلقة نقاش الحج في موسمها الرابع؛ استعدادًا لموسم حج العام الحالي 1441هـ؛ حيث قال: نحن في هذه البلاد في رقابنا أمانة هي أن نوفر الخدمات لضيوف الرحمن، وقد شرفنا الله باستضافتهم.

وأضاف: يجب علينا أن نثبت للعالم أجمع أن النظام الإسلامي هو أعظم وأفضل نظام يخدم الإنسان والمكان.

وأردف: نعم حققنا نجاحاً كبيراً، ولكن أرجو ألا يكون ذلك آخر المطاف، بل لا بد أن نسعى لتحقيق الآمال المعقودة علينا تجاه تطوير جميع خدمات الحج.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطعًا قصيرًا لعبارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، معبرين عن إعجابهم به على تقديره لكل من يعمل لخدمة حجاج بيت الله، وعلى الكلمات المحفزة على بذل العطاء والإخلاص في خدمتهم.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
05:24 PM
اخر تعديل
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
07:48 PM

بالفيديو.. "الفيصل": لو كان بوسعي لقبّلت جبين كل من شارك بنجاح موسم الحج

في عبارة شهدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي

A A A
هادي العصيمي - الرياض
6
3,966

لو كان بوسعي لقبَّلت جبين كل رجل ساهم وشارك في نجاح موسم الحج الماضي؛ هكذا اختصر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، مشاعره بكلمات الشكر والثناء بوصفه قبله الجبين عرفاناً ووقاراً لكل من عمل على نجاح موسم حج العام الماضي.

جاء ذلك خلال تدشين الفيصل، اليوم، حلقة نقاش الحج في موسمها الرابع؛ استعدادًا لموسم حج العام الحالي 1441هـ؛ حيث قال: نحن في هذه البلاد في رقابنا أمانة هي أن نوفر الخدمات لضيوف الرحمن، وقد شرفنا الله باستضافتهم.

وأضاف: يجب علينا أن نثبت للعالم أجمع أن النظام الإسلامي هو أعظم وأفضل نظام يخدم الإنسان والمكان.

وأردف: نعم حققنا نجاحاً كبيراً، ولكن أرجو ألا يكون ذلك آخر المطاف، بل لا بد أن نسعى لتحقيق الآمال المعقودة علينا تجاه تطوير جميع خدمات الحج.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطعًا قصيرًا لعبارة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، معبرين عن إعجابهم به على تقديره لكل من يعمل لخدمة حجاج بيت الله، وعلى الكلمات المحفزة على بذل العطاء والإخلاص في خدمتهم.

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