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بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات القيادات المدرسية لـ303 قياديين ووكلاء بمكة

الزائدي: بُنيت على الشفافية والوضوح والمصداقية وروعي فيها المصلحة التعليمية

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، حركة تنقلات القيادات المدرسية لعدد 171 قائدًا ووكيلًا لمدارس البنين، و132 قائدة ووكيلة لمدارس البنات للعام الدراسي 1443هـ، الذين سيباشرون مهام أعمالهم مع مطلع العام القادم.

وقال المدير العام: إن حركة التنقلات للقيادات المدرسية بنيت على الشفافية والوضوح والمصداقية، وروعي فيها المصلحة التعليمية؛ موضحًا أن عملية التدوير في التنقلات مطلب يؤدي إلى الإثراء الوظيفي وتبادل الخبرات وتجدد البيئة، ويكون في الوقت نفسه محفزًا ودافعًا للقادة.

وأوضح الدكتور "الزائدي" أن حركة التنقلات اعتُمدت وفق آلية محددة وموضحة، روعي فيها الخصوصية والظروف والرغبات قدر الإمكان؛ متمنيًا أن تحقق الحركة الأهداف المرجوة في جعل العملية التعليمة أكثر حيوية وأكثر إنتاجية، والذي سينعكس بلا شك على نواتج التعلم.

ووجّه المدير العام رسالته التربوية لكل القادة والقائدات الذين شملتهم حركة التنقلات بأن يكونوا عند حسن الظن وكامل المسؤولية، وأن يكونوا فعلًا قادة تغيير وإنتاج وممارسات مختلفة ذات قيمة نوعية تضاف للعملية التعليمة؛ موجهًا شكره لمن أنهى تكليفه من القادة والقادات المدرسية؛ داعيًا الله لهم بالتوفيق.

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بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات القيادات المدرسية لـ303 قياديين ووكلاء بمكة
سبق

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، حركة تنقلات القيادات المدرسية لعدد 171 قائدًا ووكيلًا لمدارس البنين، و132 قائدة ووكيلة لمدارس البنات للعام الدراسي 1443هـ، الذين سيباشرون مهام أعمالهم مع مطلع العام القادم.

وقال المدير العام: إن حركة التنقلات للقيادات المدرسية بنيت على الشفافية والوضوح والمصداقية، وروعي فيها المصلحة التعليمية؛ موضحًا أن عملية التدوير في التنقلات مطلب يؤدي إلى الإثراء الوظيفي وتبادل الخبرات وتجدد البيئة، ويكون في الوقت نفسه محفزًا ودافعًا للقادة.

وأوضح الدكتور "الزائدي" أن حركة التنقلات اعتُمدت وفق آلية محددة وموضحة، روعي فيها الخصوصية والظروف والرغبات قدر الإمكان؛ متمنيًا أن تحقق الحركة الأهداف المرجوة في جعل العملية التعليمة أكثر حيوية وأكثر إنتاجية، والذي سينعكس بلا شك على نواتج التعلم.

ووجّه المدير العام رسالته التربوية لكل القادة والقائدات الذين شملتهم حركة التنقلات بأن يكونوا عند حسن الظن وكامل المسؤولية، وأن يكونوا فعلًا قادة تغيير وإنتاج وممارسات مختلفة ذات قيمة نوعية تضاف للعملية التعليمة؛ موجهًا شكره لمن أنهى تكليفه من القادة والقادات المدرسية؛ داعيًا الله لهم بالتوفيق.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
12:42 PM

بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات القيادات المدرسية لـ303 قياديين ووكلاء بمكة

الزائدي: بُنيت على الشفافية والوضوح والمصداقية وروعي فيها المصلحة التعليمية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، حركة تنقلات القيادات المدرسية لعدد 171 قائدًا ووكيلًا لمدارس البنين، و132 قائدة ووكيلة لمدارس البنات للعام الدراسي 1443هـ، الذين سيباشرون مهام أعمالهم مع مطلع العام القادم.

وقال المدير العام: إن حركة التنقلات للقيادات المدرسية بنيت على الشفافية والوضوح والمصداقية، وروعي فيها المصلحة التعليمية؛ موضحًا أن عملية التدوير في التنقلات مطلب يؤدي إلى الإثراء الوظيفي وتبادل الخبرات وتجدد البيئة، ويكون في الوقت نفسه محفزًا ودافعًا للقادة.

وأوضح الدكتور "الزائدي" أن حركة التنقلات اعتُمدت وفق آلية محددة وموضحة، روعي فيها الخصوصية والظروف والرغبات قدر الإمكان؛ متمنيًا أن تحقق الحركة الأهداف المرجوة في جعل العملية التعليمة أكثر حيوية وأكثر إنتاجية، والذي سينعكس بلا شك على نواتج التعلم.

ووجّه المدير العام رسالته التربوية لكل القادة والقائدات الذين شملتهم حركة التنقلات بأن يكونوا عند حسن الظن وكامل المسؤولية، وأن يكونوا فعلًا قادة تغيير وإنتاج وممارسات مختلفة ذات قيمة نوعية تضاف للعملية التعليمة؛ موجهًا شكره لمن أنهى تكليفه من القادة والقادات المدرسية؛ داعيًا الله لهم بالتوفيق.

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