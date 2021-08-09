النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 796 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

"بيست بليسيز تو وورك" تمنح "مانجا للإنتاج" شهادة أفضل الأماكن للعمل في السعودية لعام 2021م

بفضل بيئة عمل مبتكرة ومحفزة توفّرها وتعزّز الإبداع اللازم لإنتاج أفلام ذات شهرة عالمية

تمّ اختيار شركة مانجا للإنتاج؛ الشركة التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك)، كأحد أفضل الأماكن للعمل في المملكة العربية السعودية لعام 2021.

وتصدّرت الشركة القائمة للعمل، بفضل بيئة العمل المبتكرة والمحفزة التي توفرها، التي تعزّز الإبداع اللازم لإنتاج أفلام ذات شهرة عالمية مثل "الرحلة".

وفي هذا الإطار، علّق الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، على هذا الإنجاز، قائلًا: "نحن على قناعة في (مانجا للإنتاج) بأنّ الموارد البشرية هي أهم الموارد. فالنجاح والتميز يتطلبان بيئة عمل محفزة وملهمة للإنجاز والإبداع، وسعينا لتوفيرها في السنوات الماضية بجهود وعطاء فريق العمل الرائع والمبدع في الشركة بدعم من أعضاء مجالس الإدارات في (مانجا للإنتاج) ومؤسسة مسك الخيرية. وتشكّل هذه الشهادة حافزاً لتحقيق مزيد من النجاحات سواء أكان ذلك في بيئة العمل أو في المشاريع القادمة وذلك لإلهام أبطال المستقبل".

من جهته، قال هزاع السبيعي، شريك أعمال الموارد البشرية في شركة مانجا للإنتاج: " بدأت هذه الرحلة من هدف شركة مانجا للإنتاج وهو إلهام أبطال المستقبل. حيث تسعى شركة مانجا للإنتاج دائماً إلى الحفاظ على بيئة عمل إبداعية تخدم مهمة ورؤية وغرض الشركة. نحن في مانجا للإنتاج فخورون بأننا حصلنا على هذه الشهادة بين أفضل الأماكن للعمل في المملكة العربية السعودية 2021".

وحصلت "مانجا للإنتاج" على شهادة من منظمي جائزة "بيست بليسيز تو وورك" التي تعدّ معياراً عالمياً للمشاركة في أماكن العمل. وبدأت عملية الحصول على الشهادة بتقييم الموارد البشرية الذي أتمّه فريق الموارد البشرية في "مانجا للإنتاج" باستبيان للموظفين طُلب منهم فيه تقييم "مانجا للإنتاج" وفقاً لثمانية عوامل تتعلق بمكان العمل وذلك بطريقة آمنة وسرية تماماً. وشملت عوامل الاستبيان الريادة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومكان العمل والإجراءات، ومشاركة الموظفين، والعمل الجماعي والعلاقات، والتعويضات والمزايا، وممارسات الموارد البشرية.

وتمّ إجراء الاستبيان في مكتبيْن لشركة مانجا للإنتاج – مكتب طوكيو ومكتب الرياض. بعد ذلك قامت المؤسسة بتحليل البيانات التي تمّ جمعها وتحديد المحاور الرئيسة وكذلك مستوى مشاركة "مانجا للإنتاج" وأدائها وقدّمت توصيات على هذا الأساس.

وتحرص شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مؤسسة مسك)، على إنتاج مشاريع رسوم متحركة وألعاب فيديو تهدف إلى نشر الرسالة السعودية عالمياً من خلال أعمال احترافية تتضمن محتوى إبداعياً مميزاً. كما توفر الشركة فرصاً تدريبية للمواهب السعودية مع استوديوهات للرسوم المتحركة وألعاب الفيديو في اليابان بهدف نقل الخبرة وتوطين الصناعة الإبداعية في المملكة.

ويعدّ فيلم الرحلة إحدى المحطات البارزة في مسيرة الشركة التي تسعى إلى أن تكون رائدة على المستوى العالمي في إنتاج محتوى هادف في العالم العربي وخارجه. وتم عرض الفيلم في العالم العربي واليابان وحقق ردّات فعل إيجابية في شباك التذاكر وحظي بردّات فعل إيجابية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي العربية والعالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بيست بليسيز تو وورك" تمنح "مانجا للإنتاج" شهادة أفضل الأماكن للعمل في السعودية لعام 2021م
سبق

تمّ اختيار شركة مانجا للإنتاج؛ الشركة التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك)، كأحد أفضل الأماكن للعمل في المملكة العربية السعودية لعام 2021.

وتصدّرت الشركة القائمة للعمل، بفضل بيئة العمل المبتكرة والمحفزة التي توفرها، التي تعزّز الإبداع اللازم لإنتاج أفلام ذات شهرة عالمية مثل "الرحلة".

وفي هذا الإطار، علّق الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، على هذا الإنجاز، قائلًا: "نحن على قناعة في (مانجا للإنتاج) بأنّ الموارد البشرية هي أهم الموارد. فالنجاح والتميز يتطلبان بيئة عمل محفزة وملهمة للإنجاز والإبداع، وسعينا لتوفيرها في السنوات الماضية بجهود وعطاء فريق العمل الرائع والمبدع في الشركة بدعم من أعضاء مجالس الإدارات في (مانجا للإنتاج) ومؤسسة مسك الخيرية. وتشكّل هذه الشهادة حافزاً لتحقيق مزيد من النجاحات سواء أكان ذلك في بيئة العمل أو في المشاريع القادمة وذلك لإلهام أبطال المستقبل".

من جهته، قال هزاع السبيعي، شريك أعمال الموارد البشرية في شركة مانجا للإنتاج: " بدأت هذه الرحلة من هدف شركة مانجا للإنتاج وهو إلهام أبطال المستقبل. حيث تسعى شركة مانجا للإنتاج دائماً إلى الحفاظ على بيئة عمل إبداعية تخدم مهمة ورؤية وغرض الشركة. نحن في مانجا للإنتاج فخورون بأننا حصلنا على هذه الشهادة بين أفضل الأماكن للعمل في المملكة العربية السعودية 2021".

وحصلت "مانجا للإنتاج" على شهادة من منظمي جائزة "بيست بليسيز تو وورك" التي تعدّ معياراً عالمياً للمشاركة في أماكن العمل. وبدأت عملية الحصول على الشهادة بتقييم الموارد البشرية الذي أتمّه فريق الموارد البشرية في "مانجا للإنتاج" باستبيان للموظفين طُلب منهم فيه تقييم "مانجا للإنتاج" وفقاً لثمانية عوامل تتعلق بمكان العمل وذلك بطريقة آمنة وسرية تماماً. وشملت عوامل الاستبيان الريادة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومكان العمل والإجراءات، ومشاركة الموظفين، والعمل الجماعي والعلاقات، والتعويضات والمزايا، وممارسات الموارد البشرية.

وتمّ إجراء الاستبيان في مكتبيْن لشركة مانجا للإنتاج – مكتب طوكيو ومكتب الرياض. بعد ذلك قامت المؤسسة بتحليل البيانات التي تمّ جمعها وتحديد المحاور الرئيسة وكذلك مستوى مشاركة "مانجا للإنتاج" وأدائها وقدّمت توصيات على هذا الأساس.

وتحرص شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مؤسسة مسك)، على إنتاج مشاريع رسوم متحركة وألعاب فيديو تهدف إلى نشر الرسالة السعودية عالمياً من خلال أعمال احترافية تتضمن محتوى إبداعياً مميزاً. كما توفر الشركة فرصاً تدريبية للمواهب السعودية مع استوديوهات للرسوم المتحركة وألعاب الفيديو في اليابان بهدف نقل الخبرة وتوطين الصناعة الإبداعية في المملكة.

ويعدّ فيلم الرحلة إحدى المحطات البارزة في مسيرة الشركة التي تسعى إلى أن تكون رائدة على المستوى العالمي في إنتاج محتوى هادف في العالم العربي وخارجه. وتم عرض الفيلم في العالم العربي واليابان وحقق ردّات فعل إيجابية في شباك التذاكر وحظي بردّات فعل إيجابية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي العربية والعالمية.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
01:37 PM

"بيست بليسيز تو وورك" تمنح "مانجا للإنتاج" شهادة أفضل الأماكن للعمل في السعودية لعام 2021م

بفضل بيئة عمل مبتكرة ومحفزة توفّرها وتعزّز الإبداع اللازم لإنتاج أفلام ذات شهرة عالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
448

تمّ اختيار شركة مانجا للإنتاج؛ الشركة التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك)، كأحد أفضل الأماكن للعمل في المملكة العربية السعودية لعام 2021.

وتصدّرت الشركة القائمة للعمل، بفضل بيئة العمل المبتكرة والمحفزة التي توفرها، التي تعزّز الإبداع اللازم لإنتاج أفلام ذات شهرة عالمية مثل "الرحلة".

وفي هذا الإطار، علّق الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، على هذا الإنجاز، قائلًا: "نحن على قناعة في (مانجا للإنتاج) بأنّ الموارد البشرية هي أهم الموارد. فالنجاح والتميز يتطلبان بيئة عمل محفزة وملهمة للإنجاز والإبداع، وسعينا لتوفيرها في السنوات الماضية بجهود وعطاء فريق العمل الرائع والمبدع في الشركة بدعم من أعضاء مجالس الإدارات في (مانجا للإنتاج) ومؤسسة مسك الخيرية. وتشكّل هذه الشهادة حافزاً لتحقيق مزيد من النجاحات سواء أكان ذلك في بيئة العمل أو في المشاريع القادمة وذلك لإلهام أبطال المستقبل".

من جهته، قال هزاع السبيعي، شريك أعمال الموارد البشرية في شركة مانجا للإنتاج: " بدأت هذه الرحلة من هدف شركة مانجا للإنتاج وهو إلهام أبطال المستقبل. حيث تسعى شركة مانجا للإنتاج دائماً إلى الحفاظ على بيئة عمل إبداعية تخدم مهمة ورؤية وغرض الشركة. نحن في مانجا للإنتاج فخورون بأننا حصلنا على هذه الشهادة بين أفضل الأماكن للعمل في المملكة العربية السعودية 2021".

وحصلت "مانجا للإنتاج" على شهادة من منظمي جائزة "بيست بليسيز تو وورك" التي تعدّ معياراً عالمياً للمشاركة في أماكن العمل. وبدأت عملية الحصول على الشهادة بتقييم الموارد البشرية الذي أتمّه فريق الموارد البشرية في "مانجا للإنتاج" باستبيان للموظفين طُلب منهم فيه تقييم "مانجا للإنتاج" وفقاً لثمانية عوامل تتعلق بمكان العمل وذلك بطريقة آمنة وسرية تماماً. وشملت عوامل الاستبيان الريادة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومكان العمل والإجراءات، ومشاركة الموظفين، والعمل الجماعي والعلاقات، والتعويضات والمزايا، وممارسات الموارد البشرية.

وتمّ إجراء الاستبيان في مكتبيْن لشركة مانجا للإنتاج – مكتب طوكيو ومكتب الرياض. بعد ذلك قامت المؤسسة بتحليل البيانات التي تمّ جمعها وتحديد المحاور الرئيسة وكذلك مستوى مشاركة "مانجا للإنتاج" وأدائها وقدّمت توصيات على هذا الأساس.

وتحرص شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مؤسسة مسك)، على إنتاج مشاريع رسوم متحركة وألعاب فيديو تهدف إلى نشر الرسالة السعودية عالمياً من خلال أعمال احترافية تتضمن محتوى إبداعياً مميزاً. كما توفر الشركة فرصاً تدريبية للمواهب السعودية مع استوديوهات للرسوم المتحركة وألعاب الفيديو في اليابان بهدف نقل الخبرة وتوطين الصناعة الإبداعية في المملكة.

ويعدّ فيلم الرحلة إحدى المحطات البارزة في مسيرة الشركة التي تسعى إلى أن تكون رائدة على المستوى العالمي في إنتاج محتوى هادف في العالم العربي وخارجه. وتم عرض الفيلم في العالم العربي واليابان وحقق ردّات فعل إيجابية في شباك التذاكر وحظي بردّات فعل إيجابية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي العربية والعالمية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,556
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,299
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,245

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا یتناثر العش الآمن

حتى لا یتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة