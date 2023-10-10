"مايكروسوفت" تتيح لموظفيها العمل بصورة دائمة من المنزل

قررت "مايكروسوفت" السماح لموظفيها بالعمل من المنزل بصورة دائمة، لكن مع اشتراط تخلي الأشخاص الذين يختارون ذلك عن المساحة المخصصة لهم في مقر الشركة الأمريكية العملاقة، وفق معلومات صحافية أكدتها المجموعة. وفيما لا يزال القسم الأكبر من موظفي "مايكروسوفت" يعملون في المنزل بسبب جائحة كوفيد-19، أصدرت المجموعة العملاقة في قطاع المعلوماتية توصيات داخلية بشأن "مكان العمل الهجين" للسماح بمرونة أكبر مع إعادة فتح مكاتبها في الولايات المتحدة. ووفق "فرانس برس"، أكدت المجموعة التي شارك بيل غيتس في تأسيسها أنها نشرت توصيات داخلية هذا الأسبوع تتضمن خطوطا عريضة لتقديم خيارات للموظفين لكي يخططوا مسبقا للحظة التي سنتمكن فيها من العودة إلى العمل بأمان. وقال ناطق باسم المجموعة: هدفنا هو تطوير طريقة عملنا على مر الزمن، ونموذجنا الهجين يعطي مرونة ويتيح لبعض الموظفين الاستمرار في العمل من المنزل، فيما سيعود آخرون إلى مواقع العمل التابعة لمايكروسوفت. وفي 30 يونيو، بلغ عدد موظفي "مايكروسوفت" 163 ألف شخص بينهم 96 ألفا في الولايات المتحدة. وأشار موقع "ذي فيرج" المتخصص في أخبار شركات التكنولوجيا إلى أن "مايكروسوفت ستسمح للموظفين بالعمل بحرية من المنزل لفترة تقل عن 50 % من أسبوع العمل، أو للمدراء الموافقة على عمل هؤلاء من المنزل بصورة دائمة". وتنضم "مايكروسوفت" تاليا إلى حركة انطلقت بزخم، أخيرا، في قطاع التكنولوجيا، مع شركات بينها "فيسبوك" باتت تسمح لموظفيها العمل بصورة كاملة. وقالت مديرة شؤون الموارد البشرية لدى "مايكروسوفت" كاثلين هوغان في تصريحات أوردتها المذكرة المرسلة إلى الموظفين، إن "جائحة كوفيد-19 وضعتنا جميعا أمام تحدي التفكير والعيش والعمل وفق آليات جديدة". وأضافت: سنعطي مرونة بأكبر قدر ممكن لملاءمة أنماط العمل الفردية، مع إيجاد توازن مع حاجات الشركة والحرص على عيش ثقافتنا في الشركة. غير أن بعض الوظائف لن تكون متاحة للعمل الدائم من المنزل، بما يشمل تلك التي تستلزم الولوج إلى مختبرات البحوث بشأن البرمجيات ودخول مراكز البيانات أو تدريب الموظفين. وأوضح ناطق باسم المجموعة أنه لا حل شاملا في هذا الموضوع نظرا إلى تنوع ومتطلبات العمل والحاجات التجارية الموجودة لدينا في مايكروسوفت. وسيُسمح للموظفين العاملين من بعد بتغيير مكان سكنهم داخل البلاد، وفي هذه الحالة تحتفظ الإدارة بالحق في تغيير الشروط المالية للوظيفة والامتيازات المتصلة بها، وفق "ذي فيرج".

"مايكروسوفت" تتيح لموظفيها العمل بصورة دائمة من المنزل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-10 قررت "مايكروسوفت" السماح لموظفيها بالعمل من المنزل بصورة دائمة، لكن مع اشتراط تخلي الأشخاص الذين يختارون ذلك عن المساحة المخصصة لهم في مقر الشركة الأمريكية العملاقة، وفق معلومات صحافية أكدتها المجموعة.



وفيما لا يزال القسم الأكبر من موظفي "مايكروسوفت" يعملون في المنزل بسبب جائحة كوفيد-19، أصدرت المجموعة العملاقة في قطاع المعلوماتية توصيات داخلية بشأن "مكان العمل الهجين" للسماح بمرونة أكبر مع إعادة فتح مكاتبها في الولايات المتحدة.



ووفق "فرانس برس"، أكدت المجموعة التي شارك بيل غيتس في تأسيسها أنها نشرت توصيات داخلية هذا الأسبوع تتضمن خطوطا عريضة لتقديم خيارات للموظفين لكي يخططوا مسبقا للحظة التي سنتمكن فيها من العودة إلى العمل بأمان.



وقال ناطق باسم المجموعة: هدفنا هو تطوير طريقة عملنا على مر الزمن، ونموذجنا الهجين يعطي مرونة ويتيح لبعض الموظفين الاستمرار في العمل من المنزل، فيما سيعود آخرون إلى مواقع العمل التابعة لمايكروسوفت.



وفي 30 يونيو، بلغ عدد موظفي "مايكروسوفت" 163 ألف شخص بينهم 96 ألفا في الولايات المتحدة.



وأشار موقع "ذي فيرج" المتخصص في أخبار شركات التكنولوجيا إلى أن "مايكروسوفت ستسمح للموظفين بالعمل بحرية من المنزل لفترة تقل عن 50 % من أسبوع العمل، أو للمدراء الموافقة على عمل هؤلاء من المنزل بصورة دائمة".



وتنضم "مايكروسوفت" تاليا إلى حركة انطلقت بزخم، أخيرا، في قطاع التكنولوجيا، مع شركات بينها "فيسبوك" باتت تسمح لموظفيها العمل بصورة كاملة.



وقالت مديرة شؤون الموارد البشرية لدى "مايكروسوفت" كاثلين هوغان في تصريحات أوردتها المذكرة المرسلة إلى الموظفين، إن "جائحة كوفيد-19 وضعتنا جميعا أمام تحدي التفكير والعيش والعمل وفق آليات جديدة".



وأضافت: سنعطي مرونة بأكبر قدر ممكن لملاءمة أنماط العمل الفردية، مع إيجاد توازن مع حاجات الشركة والحرص على عيش ثقافتنا في الشركة.





غير أن بعض الوظائف لن تكون متاحة للعمل الدائم من المنزل، بما يشمل تلك التي تستلزم الولوج إلى مختبرات البحوث بشأن البرمجيات ودخول مراكز البيانات أو تدريب الموظفين.



وأوضح ناطق باسم المجموعة أنه لا حل شاملا في هذا الموضوع نظرا إلى تنوع ومتطلبات العمل والحاجات التجارية الموجودة لدينا في مايكروسوفت.



وسيُسمح للموظفين العاملين من بعد بتغيير مكان سكنهم داخل البلاد، وفي هذه الحالة تحتفظ الإدارة بالحق في تغيير الشروط المالية للوظيفة والامتيازات المتصلة بها، وفق "ذي فيرج".

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 02:40 PM

"مايكروسوفت" تتيح لموظفيها العمل بصورة دائمة من المنزل للسماح بمرونة أكبر مع إعادة فتح مكاتبها في الولايات المتحدة





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قررت "مايكروسوفت" السماح لموظفيها بالعمل من المنزل بصورة دائمة، لكن مع اشتراط تخلي الأشخاص الذين يختارون ذلك عن المساحة المخصصة لهم في مقر الشركة الأمريكية العملاقة، وفق معلومات صحافية أكدتها المجموعة.



وفيما لا يزال القسم الأكبر من موظفي "مايكروسوفت" يعملون في المنزل بسبب جائحة كوفيد-19، أصدرت المجموعة العملاقة في قطاع المعلوماتية توصيات داخلية بشأن "مكان العمل الهجين" للسماح بمرونة أكبر مع إعادة فتح مكاتبها في الولايات المتحدة.



ووفق "فرانس برس"، أكدت المجموعة التي شارك بيل غيتس في تأسيسها أنها نشرت توصيات داخلية هذا الأسبوع تتضمن خطوطا عريضة لتقديم خيارات للموظفين لكي يخططوا مسبقا للحظة التي سنتمكن فيها من العودة إلى العمل بأمان.



وقال ناطق باسم المجموعة: هدفنا هو تطوير طريقة عملنا على مر الزمن، ونموذجنا الهجين يعطي مرونة ويتيح لبعض الموظفين الاستمرار في العمل من المنزل، فيما سيعود آخرون إلى مواقع العمل التابعة لمايكروسوفت.



وفي 30 يونيو، بلغ عدد موظفي "مايكروسوفت" 163 ألف شخص بينهم 96 ألفا في الولايات المتحدة.



وأشار موقع "ذي فيرج" المتخصص في أخبار شركات التكنولوجيا إلى أن "مايكروسوفت ستسمح للموظفين بالعمل بحرية من المنزل لفترة تقل عن 50 % من أسبوع العمل، أو للمدراء الموافقة على عمل هؤلاء من المنزل بصورة دائمة".



وتنضم "مايكروسوفت" تاليا إلى حركة انطلقت بزخم، أخيرا، في قطاع التكنولوجيا، مع شركات بينها "فيسبوك" باتت تسمح لموظفيها العمل بصورة كاملة.



وقالت مديرة شؤون الموارد البشرية لدى "مايكروسوفت" كاثلين هوغان في تصريحات أوردتها المذكرة المرسلة إلى الموظفين، إن "جائحة كوفيد-19 وضعتنا جميعا أمام تحدي التفكير والعيش والعمل وفق آليات جديدة".



وأضافت: سنعطي مرونة بأكبر قدر ممكن لملاءمة أنماط العمل الفردية، مع إيجاد توازن مع حاجات الشركة والحرص على عيش ثقافتنا في الشركة.





غير أن بعض الوظائف لن تكون متاحة للعمل الدائم من المنزل، بما يشمل تلك التي تستلزم الولوج إلى مختبرات البحوث بشأن البرمجيات ودخول مراكز البيانات أو تدريب الموظفين.



وأوضح ناطق باسم المجموعة أنه لا حل شاملا في هذا الموضوع نظرا إلى تنوع ومتطلبات العمل والحاجات التجارية الموجودة لدينا في مايكروسوفت.



وسيُسمح للموظفين العاملين من بعد بتغيير مكان سكنهم داخل البلاد، وفي هذه الحالة تحتفظ الإدارة بالحق في تغيير الشروط المالية للوظيفة والامتيازات المتصلة بها، وفق "ذي فيرج".