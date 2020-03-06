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سنغافورة تعرب عن دعمها لقرار المملكة بتعليق إصدار تأشيرات العمرة والسياحية

القرار يظهر الاهتمام بسلامة المعتمرين والمجتمعات الدولية وفقًا للتعاليم الإسلامية

أعرب وزير البيئة والموارد المائية والوزير المسؤول عن شؤون المسلمين بجمهورية سنغافورة مساجوس ذو الكفل عن دعم سنغافورة لقرار المملكة بتعليق إصدار تأشيرات العمرة والتأشيرات السياحية للحد من وصول فيروس كورونا الجديد، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُظهر اهتمام المملكة بسلامة المعتمرين والمجتمعات الدولية وفقاً للتعاليم الإسلامية.
وأوضح أنه طلب من اتحاد شركات السياحة للمسلمين في سنغافورة (AMTAS) تعاونهم بالتواصل مع المعتمرين المتأثرين بهذا القرار لتوضيح ضرورية هذه الإجراءات الاحترازية, متمنياً أن يتعافى الجميع من الفيروس, متطلعاً إلى التعاون مع المملكة في حفظ وسلامة وصحة الحجاج والمعتمرين بعد إتمام ارتفاع القيود.

سنغافورة تأشيرة العمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سنغافورة تعرب عن دعمها لقرار المملكة بتعليق إصدار تأشيرات العمرة والسياحية
سبق

أعرب وزير البيئة والموارد المائية والوزير المسؤول عن شؤون المسلمين بجمهورية سنغافورة مساجوس ذو الكفل عن دعم سنغافورة لقرار المملكة بتعليق إصدار تأشيرات العمرة والتأشيرات السياحية للحد من وصول فيروس كورونا الجديد، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُظهر اهتمام المملكة بسلامة المعتمرين والمجتمعات الدولية وفقاً للتعاليم الإسلامية.
وأوضح أنه طلب من اتحاد شركات السياحة للمسلمين في سنغافورة (AMTAS) تعاونهم بالتواصل مع المعتمرين المتأثرين بهذا القرار لتوضيح ضرورية هذه الإجراءات الاحترازية, متمنياً أن يتعافى الجميع من الفيروس, متطلعاً إلى التعاون مع المملكة في حفظ وسلامة وصحة الحجاج والمعتمرين بعد إتمام ارتفاع القيود.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
05:28 PM

سنغافورة تعرب عن دعمها لقرار المملكة بتعليق إصدار تأشيرات العمرة والسياحية

القرار يظهر الاهتمام بسلامة المعتمرين والمجتمعات الدولية وفقًا للتعاليم الإسلامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب وزير البيئة والموارد المائية والوزير المسؤول عن شؤون المسلمين بجمهورية سنغافورة مساجوس ذو الكفل عن دعم سنغافورة لقرار المملكة بتعليق إصدار تأشيرات العمرة والتأشيرات السياحية للحد من وصول فيروس كورونا الجديد، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُظهر اهتمام المملكة بسلامة المعتمرين والمجتمعات الدولية وفقاً للتعاليم الإسلامية.
وأوضح أنه طلب من اتحاد شركات السياحة للمسلمين في سنغافورة (AMTAS) تعاونهم بالتواصل مع المعتمرين المتأثرين بهذا القرار لتوضيح ضرورية هذه الإجراءات الاحترازية, متمنياً أن يتعافى الجميع من الفيروس, متطلعاً إلى التعاون مع المملكة في حفظ وسلامة وصحة الحجاج والمعتمرين بعد إتمام ارتفاع القيود.

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