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"الأرصاد": غيوم ورياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق

لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على مكة ومرتفعات عسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقة حائل، كذلك على مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من تلك المناطق، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على منطقة مكة المكرّمة ومرتفعات منطقتَي عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": غيوم ورياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقة حائل، كذلك على مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من تلك المناطق، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على منطقة مكة المكرّمة ومرتفعات منطقتَي عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
08:15 AM

"الأرصاد": غيوم ورياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق

لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على مكة ومرتفعات عسير والباحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقة حائل، كذلك على مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من تلك المناطق، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على منطقة مكة المكرّمة ومرتفعات منطقتَي عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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