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شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة مستودعات

9 متهمين من الجنسية البنغلاديشية أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من تسعة متهمين من الجنسية البنغلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس من العمر.

جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المستودعات والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بسرقة أموال وممتلكات تُقدر بثلاثة ملايين ريال, حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال المتحدث: شرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة مستودعات
سبق

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من تسعة متهمين من الجنسية البنغلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس من العمر.

جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المستودعات والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بسرقة أموال وممتلكات تُقدر بثلاثة ملايين ريال, حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال المتحدث: شرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
04:13 PM

شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة مستودعات

9 متهمين من الجنسية البنغلاديشية أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من تسعة متهمين من الجنسية البنغلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس من العمر.

جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المستودعات والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بسرقة أموال وممتلكات تُقدر بثلاثة ملايين ريال, حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال المتحدث: شرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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