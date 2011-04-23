أكد البرازيلي روجيريو ميكالي مدرب الهلال أن تأهل فريقه للدور المقبل من دوري أبطال آسيا ليس مؤكداً إلى الآن، مشيراً إلى أن فريقه سيدخل مواجهة الغد أمام الاستقلال الطاجيكي بهدف الفوز. وتفصيلاً، جاء حديث المدرب البرازيلي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاستقلال الطاجيكي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021. وتابع: علينا كمجموعة مواصلة العمل والتركيز الذهني العالي لخوض مواجهة الغد، حيث نأمل أن نواصل التركيز العالي وأن نحقق نتائج متميزة في المباريات المتبقية. وأضاف: ندخل مواجهة الغد وهدفنا النقاط الثلاث لمواصلة سلسلة الانتصارات والابتعاد عن أقرب منافسينا، وتأهلنا إلى الآن ليس مؤكداً، ومن الممكن أن يتغير ترتيب المجموعة، وعلينا التركيز حتى نهاية دور المجموعات. وكشف روجيريو أن اللاعب عبد الله الحمدان وصل إلى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، ونأمل أن يشارك في المباريات القادمة. ومن جانبه، قال الكابتن عبدالله عطيف: نحن على أتم الاستعداد لخوض مواجهة الغد ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وسنخوض المواجهة ونحن على يقين تام بأننا نواجه فريقاً مختلفاً عن المباراة السابقة. وأضاف: تحتاج مباراة الغد إلى تركيز ذهني عال وعدم التهاون، حتى نصل إلى النقطة العاشرة، حيث يملك فريقنا لاعبين متميزين في منطقة المحور، وكل لاعب منا يعمل ويجتهد لمساعدة الفريق.

مدرب الهلال: تأهلنا ليس مؤكداً حتى الآن.. وعطيف: لا تهاون في مباراة الغد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-23 أكد البرازيلي روجيريو ميكالي مدرب الهلال أن تأهل فريقه للدور المقبل من دوري أبطال آسيا ليس مؤكداً إلى الآن، مشيراً إلى أن فريقه سيدخل مواجهة الغد أمام الاستقلال الطاجيكي بهدف الفوز.



وتفصيلاً، جاء حديث المدرب البرازيلي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاستقلال الطاجيكي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.



وتابع: علينا كمجموعة مواصلة العمل والتركيز الذهني العالي لخوض مواجهة الغد، حيث نأمل أن نواصل التركيز العالي وأن نحقق نتائج متميزة في المباريات المتبقية.



وأضاف: ندخل مواجهة الغد وهدفنا النقاط الثلاث لمواصلة سلسلة الانتصارات والابتعاد عن أقرب منافسينا، وتأهلنا إلى الآن ليس مؤكداً، ومن الممكن أن يتغير ترتيب المجموعة، وعلينا التركيز حتى نهاية دور المجموعات.



وكشف روجيريو أن اللاعب عبد الله الحمدان وصل إلى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، ونأمل أن يشارك في المباريات القادمة.



ومن جانبه، قال الكابتن عبدالله عطيف: نحن على أتم الاستعداد لخوض مواجهة الغد ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وسنخوض المواجهة ونحن على يقين تام بأننا نواجه فريقاً مختلفاً عن المباراة السابقة.



وأضاف: تحتاج مباراة الغد إلى تركيز ذهني عال وعدم التهاون، حتى نصل إلى النقطة العاشرة، حيث يملك فريقنا لاعبين متميزين في منطقة المحور، وكل لاعب منا يعمل ويجتهد لمساعدة الفريق.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442 07:36 PM

مدرب الهلال: تأهلنا ليس مؤكداً حتى الآن.. وعطيف: لا تهاون في مباراة الغد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الاستقلال الطاجيكي بدوري أبطال آسيا





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أكد البرازيلي روجيريو ميكالي مدرب الهلال أن تأهل فريقه للدور المقبل من دوري أبطال آسيا ليس مؤكداً إلى الآن، مشيراً إلى أن فريقه سيدخل مواجهة الغد أمام الاستقلال الطاجيكي بهدف الفوز.



وتفصيلاً، جاء حديث المدرب البرازيلي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاستقلال الطاجيكي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.



وتابع: علينا كمجموعة مواصلة العمل والتركيز الذهني العالي لخوض مواجهة الغد، حيث نأمل أن نواصل التركيز العالي وأن نحقق نتائج متميزة في المباريات المتبقية.



وأضاف: ندخل مواجهة الغد وهدفنا النقاط الثلاث لمواصلة سلسلة الانتصارات والابتعاد عن أقرب منافسينا، وتأهلنا إلى الآن ليس مؤكداً، ومن الممكن أن يتغير ترتيب المجموعة، وعلينا التركيز حتى نهاية دور المجموعات.



وكشف روجيريو أن اللاعب عبد الله الحمدان وصل إلى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، ونأمل أن يشارك في المباريات القادمة.



ومن جانبه، قال الكابتن عبدالله عطيف: نحن على أتم الاستعداد لخوض مواجهة الغد ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وسنخوض المواجهة ونحن على يقين تام بأننا نواجه فريقاً مختلفاً عن المباراة السابقة.



وأضاف: تحتاج مباراة الغد إلى تركيز ذهني عال وعدم التهاون، حتى نصل إلى النقطة العاشرة، حيث يملك فريقنا لاعبين متميزين في منطقة المحور، وكل لاعب منا يعمل ويجتهد لمساعدة الفريق.