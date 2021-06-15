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اللجنة الشرعية بـ"خدمة ضيوف الرحمن" تجتمع بمشاركة "المطلق" و"الشثري"

المشاركون ناقشوا عدداً من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصاتها

استضافت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اجتماع اللجنة الشرعية ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030"، برئاسة رئيس اللجنة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصاتها، والمحالة لها من لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ لمناقشتها وإبداء الرأي الشرعي حيالها.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والشيخ الدكتور قيس آل الشيخ مبارك.

يُذكر أن اللجنة الشرعية منبثقة من لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، التي يرأسها الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ويعد البرنامج أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تيسير استضافة المزيد من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اللجنة الشرعية بـ"خدمة ضيوف الرحمن" تجتمع بمشاركة "المطلق" و"الشثري"
سبق

استضافت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اجتماع اللجنة الشرعية ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030"، برئاسة رئيس اللجنة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصاتها، والمحالة لها من لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ لمناقشتها وإبداء الرأي الشرعي حيالها.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والشيخ الدكتور قيس آل الشيخ مبارك.

يُذكر أن اللجنة الشرعية منبثقة من لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، التي يرأسها الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ويعد البرنامج أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تيسير استضافة المزيد من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
03:44 PM

اللجنة الشرعية بـ"خدمة ضيوف الرحمن" تجتمع بمشاركة "المطلق" و"الشثري"

المشاركون ناقشوا عدداً من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصاتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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استضافت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اجتماع اللجنة الشرعية ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030"، برئاسة رئيس اللجنة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصاتها، والمحالة لها من لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ لمناقشتها وإبداء الرأي الشرعي حيالها.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والشيخ الدكتور قيس آل الشيخ مبارك.

يُذكر أن اللجنة الشرعية منبثقة من لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، التي يرأسها الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ويعد البرنامج أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تيسير استضافة المزيد من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.

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