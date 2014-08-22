النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بايدن" يقود أمريكا في الطريق الخاطئ.. استطلاع مثير يكشف الأسباب

الانسحاب من أفغانستان حاز الانتقاد اللاذع وما نتج عنه من سيطرة "طالبان"

تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بنحو 9 نقاط، والتي تعد في أدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة؛ حيث انخفضت من 63% إلى 54% في آخر استطلاع أجرته وكالة "Associated Press- NORC".

ووجد الاستطلاع أن إشراف "بايدن" على انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، يحوز الانتقاد اللاذع، وأن معظم الأمريكيين يرون البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ.

وتقع شعبية الرئيس الأمريكي الآن على المحك؛ إذ بلغت نسبة المعارضة لسياسته الخارجية 51٪ من المستطلعين، كما يكشف الاستطلاع أن فقدان الثقة في الرئيس الأمريكي لا يتعلق فقط بالانسحاب من افغانستان؛ بل تراجعت نسبة تأييد طريقته في التعامل مع جائحة كورونا 12٪؛ حيث بلغت نسبة تأييد المستطلعين نحو 54٪ بعد أن كانت قد وصلت إلى 66٪ في استطلاع يوليو الماضي.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، حصل "بايدن" أيضًا على أدنى نسبة تأييد له خلال فترته الرئاسية بنحو 49٪، متراجعًا من نسبة التأييد التي كان قد وصل لها في مارس الماضي والتي بلغت 60٪.

وتعد نتائج استطلاع وكالة (AP-NORC) هي الأحدث فيما يتعلق بنِسَب تأييد الرئيس "بايدن" المتراجعة، والتي كانت قد بدأت بالفعل في الهبوط قبل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والذي أدى إلى استيلاء طالبان على البلاد خلال 11 يومًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بايدن" يقود أمريكا في الطريق الخاطئ.. استطلاع مثير يكشف الأسباب
سبق

تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بنحو 9 نقاط، والتي تعد في أدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة؛ حيث انخفضت من 63% إلى 54% في آخر استطلاع أجرته وكالة "Associated Press- NORC".

ووجد الاستطلاع أن إشراف "بايدن" على انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، يحوز الانتقاد اللاذع، وأن معظم الأمريكيين يرون البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ.

وتقع شعبية الرئيس الأمريكي الآن على المحك؛ إذ بلغت نسبة المعارضة لسياسته الخارجية 51٪ من المستطلعين، كما يكشف الاستطلاع أن فقدان الثقة في الرئيس الأمريكي لا يتعلق فقط بالانسحاب من افغانستان؛ بل تراجعت نسبة تأييد طريقته في التعامل مع جائحة كورونا 12٪؛ حيث بلغت نسبة تأييد المستطلعين نحو 54٪ بعد أن كانت قد وصلت إلى 66٪ في استطلاع يوليو الماضي.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، حصل "بايدن" أيضًا على أدنى نسبة تأييد له خلال فترته الرئاسية بنحو 49٪، متراجعًا من نسبة التأييد التي كان قد وصل لها في مارس الماضي والتي بلغت 60٪.

وتعد نتائج استطلاع وكالة (AP-NORC) هي الأحدث فيما يتعلق بنِسَب تأييد الرئيس "بايدن" المتراجعة، والتي كانت قد بدأت بالفعل في الهبوط قبل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والذي أدى إلى استيلاء طالبان على البلاد خلال 11 يومًا.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
11:55 AM

"بايدن" يقود أمريكا في الطريق الخاطئ.. استطلاع مثير يكشف الأسباب

الانسحاب من أفغانستان حاز الانتقاد اللاذع وما نتج عنه من سيطرة "طالبان"

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,683

تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بنحو 9 نقاط، والتي تعد في أدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة؛ حيث انخفضت من 63% إلى 54% في آخر استطلاع أجرته وكالة "Associated Press- NORC".

ووجد الاستطلاع أن إشراف "بايدن" على انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، يحوز الانتقاد اللاذع، وأن معظم الأمريكيين يرون البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ.

وتقع شعبية الرئيس الأمريكي الآن على المحك؛ إذ بلغت نسبة المعارضة لسياسته الخارجية 51٪ من المستطلعين، كما يكشف الاستطلاع أن فقدان الثقة في الرئيس الأمريكي لا يتعلق فقط بالانسحاب من افغانستان؛ بل تراجعت نسبة تأييد طريقته في التعامل مع جائحة كورونا 12٪؛ حيث بلغت نسبة تأييد المستطلعين نحو 54٪ بعد أن كانت قد وصلت إلى 66٪ في استطلاع يوليو الماضي.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، حصل "بايدن" أيضًا على أدنى نسبة تأييد له خلال فترته الرئاسية بنحو 49٪، متراجعًا من نسبة التأييد التي كان قد وصل لها في مارس الماضي والتي بلغت 60٪.

وتعد نتائج استطلاع وكالة (AP-NORC) هي الأحدث فيما يتعلق بنِسَب تأييد الرئيس "بايدن" المتراجعة، والتي كانت قد بدأت بالفعل في الهبوط قبل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والذي أدى إلى استيلاء طالبان على البلاد خلال 11 يومًا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,952
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,423
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,683
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,500

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة