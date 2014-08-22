"بايدن" يقود أمريكا في الطريق الخاطئ.. استطلاع مثير يكشف الأسباب

الانسحاب من أفغانستان حاز الانتقاد اللاذع وما نتج عنه من سيطرة "طالبان"

تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بنحو 9 نقاط، والتي تعد في أدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة؛ حيث انخفضت من 63% إلى 54% في آخر استطلاع أجرته وكالة "Associated Press- NORC".

ووجد الاستطلاع أن إشراف "بايدن" على انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، يحوز الانتقاد اللاذع، وأن معظم الأمريكيين يرون البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ.

وتقع شعبية الرئيس الأمريكي الآن على المحك؛ إذ بلغت نسبة المعارضة لسياسته الخارجية 51٪ من المستطلعين، كما يكشف الاستطلاع أن فقدان الثقة في الرئيس الأمريكي لا يتعلق فقط بالانسحاب من افغانستان؛ بل تراجعت نسبة تأييد طريقته في التعامل مع جائحة كورونا 12٪؛ حيث بلغت نسبة تأييد المستطلعين نحو 54٪ بعد أن كانت قد وصلت إلى 66٪ في استطلاع يوليو الماضي.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، حصل "بايدن" أيضًا على أدنى نسبة تأييد له خلال فترته الرئاسية بنحو 49٪، متراجعًا من نسبة التأييد التي كان قد وصل لها في مارس الماضي والتي بلغت 60٪.

وتعد نتائج استطلاع وكالة (AP-NORC) هي الأحدث فيما يتعلق بنِسَب تأييد الرئيس "بايدن" المتراجعة، والتي كانت قد بدأت بالفعل في الهبوط قبل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والذي أدى إلى استيلاء طالبان على البلاد خلال 11 يومًا.