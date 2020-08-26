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أهالي "كحلان تثليث" يشكون من ضَعْف الاتصالات والشبكة

أكدوا حاجتهم الملحة لاستخدامات الإنترنت في الظروف الراهنة


يعاني أهالي كحلان التابعة لمحافظة تثليث من انقطاعات متكررة، وضعف في شبكة الاتصال والإنترنت؛ ما تسبب في تذمر وانزعاج وامتعاض الأهالي لتعطل مصالحهم وتواصلهم بالعالم الخارجي في ظل مطالب الدراسة عن بُعد للطلاب والطالبات.

وتلقت "سبق" الكثير من الشكاوى من أهالي مركز كحلان، يُبدون فيها تذمرهم واستياءهم من ضَعْف شبكة الاتصالات والإنترنت, مؤكدين حاجتهم الملحّة لاستخدامات الشبكة العنكبوتية نظرًا للظروف الراهنة التي تتطلب دخول الطلاب والطالبات لمنصة مدرستي، وكذلك إنجاز معاملاتهم المصرفية وزياراتهم للمواقع الحكومية المختلفة.

وقال أحد أهالي المركز في شكواه: "عند استخدامي الإنترنت أمكث طويلاً حتى يفتح معي الموقع الذي أرغب في تصفحه". مضيفًا بأنه يعاود المحاولة مرات عدة حال فشل الدخول للموقع نتيجة لانقطاع النت أو ضعفه

وأكد في شكواه أهمية وجود شبكة الإنترنت بسرعات عالية لخدمة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم عبر منصة مدرستي، مع تخوفهم على مستقبلهم في ظل ضَعف الشبكة.

وناشد هيئة الاتصالات وشبكة المعلومات وشركات الاتصال إنهاء معاناتهم المستمرة، مع ضعف الشبكة وانقطاع الإنترنت قبل بدء العام الدراسي الجديد.


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أهالي "كحلان تثليث" يشكون من ضَعْف الاتصالات والشبكة
سبق


يعاني أهالي كحلان التابعة لمحافظة تثليث من انقطاعات متكررة، وضعف في شبكة الاتصال والإنترنت؛ ما تسبب في تذمر وانزعاج وامتعاض الأهالي لتعطل مصالحهم وتواصلهم بالعالم الخارجي في ظل مطالب الدراسة عن بُعد للطلاب والطالبات.

وتلقت "سبق" الكثير من الشكاوى من أهالي مركز كحلان، يُبدون فيها تذمرهم واستياءهم من ضَعْف شبكة الاتصالات والإنترنت, مؤكدين حاجتهم الملحّة لاستخدامات الشبكة العنكبوتية نظرًا للظروف الراهنة التي تتطلب دخول الطلاب والطالبات لمنصة مدرستي، وكذلك إنجاز معاملاتهم المصرفية وزياراتهم للمواقع الحكومية المختلفة.

وقال أحد أهالي المركز في شكواه: "عند استخدامي الإنترنت أمكث طويلاً حتى يفتح معي الموقع الذي أرغب في تصفحه". مضيفًا بأنه يعاود المحاولة مرات عدة حال فشل الدخول للموقع نتيجة لانقطاع النت أو ضعفه

وأكد في شكواه أهمية وجود شبكة الإنترنت بسرعات عالية لخدمة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم عبر منصة مدرستي، مع تخوفهم على مستقبلهم في ظل ضَعف الشبكة.

وناشد هيئة الاتصالات وشبكة المعلومات وشركات الاتصال إنهاء معاناتهم المستمرة، مع ضعف الشبكة وانقطاع الإنترنت قبل بدء العام الدراسي الجديد.


26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
10:53 PM

أهالي "كحلان تثليث" يشكون من ضَعْف الاتصالات والشبكة

أكدوا حاجتهم الملحة لاستخدامات الإنترنت في الظروف الراهنة

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سعود الدعجاني - عسير
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يعاني أهالي كحلان التابعة لمحافظة تثليث من انقطاعات متكررة، وضعف في شبكة الاتصال والإنترنت؛ ما تسبب في تذمر وانزعاج وامتعاض الأهالي لتعطل مصالحهم وتواصلهم بالعالم الخارجي في ظل مطالب الدراسة عن بُعد للطلاب والطالبات.

وتلقت "سبق" الكثير من الشكاوى من أهالي مركز كحلان، يُبدون فيها تذمرهم واستياءهم من ضَعْف شبكة الاتصالات والإنترنت, مؤكدين حاجتهم الملحّة لاستخدامات الشبكة العنكبوتية نظرًا للظروف الراهنة التي تتطلب دخول الطلاب والطالبات لمنصة مدرستي، وكذلك إنجاز معاملاتهم المصرفية وزياراتهم للمواقع الحكومية المختلفة.

وقال أحد أهالي المركز في شكواه: "عند استخدامي الإنترنت أمكث طويلاً حتى يفتح معي الموقع الذي أرغب في تصفحه". مضيفًا بأنه يعاود المحاولة مرات عدة حال فشل الدخول للموقع نتيجة لانقطاع النت أو ضعفه

وأكد في شكواه أهمية وجود شبكة الإنترنت بسرعات عالية لخدمة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم عبر منصة مدرستي، مع تخوفهم على مستقبلهم في ظل ضَعف الشبكة.

وناشد هيئة الاتصالات وشبكة المعلومات وشركات الاتصال إنهاء معاناتهم المستمرة، مع ضعف الشبكة وانقطاع الإنترنت قبل بدء العام الدراسي الجديد.


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