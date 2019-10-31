"الجدعان": حققنا تقدماً كبيراً في الإصلاح خلال الـ10 أشهر الماضية

قال: نركز على الناتج غير النفطي وتحقيق قيم مضافة في قطاع البترول

قال وزير المالية محمد الجدعان اليوم: إن المملكة أحدثت خلال السنتين الماضيتين إصلاحات كبيرة تم تصميمها لمواجهة التحديات.

وأضاف، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من #مبادرة_مستقبل_الاستثمار: السعودية حققت تقدماً كبيراً في الإصلاح خلال الـ10 أشهر الماضية، ولدينا تنوع في الاقتصاد من خلال الرياضة والترفيه والتقنية.

وتابع: نركز على الناتج النفطي وغير النفطي، وتحقيق قيم مضافة في قطاع البترول، وفقاً لما أعلنه وزير الطاقة، ونعمل مع شركائنا في الخليج على أن تكون لدينا أسواق مستقرة.