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"الجدعان": حققنا تقدماً كبيراً في الإصلاح خلال الـ10 أشهر الماضية

قال: نركز على الناتج غير النفطي وتحقيق قيم مضافة في قطاع البترول

قال وزير المالية محمد الجدعان اليوم: إن المملكة أحدثت خلال السنتين الماضيتين إصلاحات كبيرة تم تصميمها لمواجهة التحديات.

وأضاف، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من #مبادرة_مستقبل_الاستثمار: السعودية حققت تقدماً كبيراً في الإصلاح خلال الـ10 أشهر الماضية، ولدينا تنوع في الاقتصاد من خلال الرياضة والترفيه والتقنية.

وتابع: نركز على الناتج النفطي وغير النفطي، وتحقيق قيم مضافة في قطاع البترول، وفقاً لما أعلنه وزير الطاقة، ونعمل مع شركائنا في الخليج على أن تكون لدينا أسواق مستقرة.

وزير المالية محمد الدعان المملكة مبادرة مستقبل الاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجدعان": حققنا تقدماً كبيراً في الإصلاح خلال الـ10 أشهر الماضية
سبق

قال وزير المالية محمد الجدعان اليوم: إن المملكة أحدثت خلال السنتين الماضيتين إصلاحات كبيرة تم تصميمها لمواجهة التحديات.

وأضاف، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من #مبادرة_مستقبل_الاستثمار: السعودية حققت تقدماً كبيراً في الإصلاح خلال الـ10 أشهر الماضية، ولدينا تنوع في الاقتصاد من خلال الرياضة والترفيه والتقنية.

وتابع: نركز على الناتج النفطي وغير النفطي، وتحقيق قيم مضافة في قطاع البترول، وفقاً لما أعلنه وزير الطاقة، ونعمل مع شركائنا في الخليج على أن تكون لدينا أسواق مستقرة.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
10:40 AM

"الجدعان": حققنا تقدماً كبيراً في الإصلاح خلال الـ10 أشهر الماضية

قال: نركز على الناتج غير النفطي وتحقيق قيم مضافة في قطاع البترول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,895

قال وزير المالية محمد الجدعان اليوم: إن المملكة أحدثت خلال السنتين الماضيتين إصلاحات كبيرة تم تصميمها لمواجهة التحديات.

وأضاف، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من #مبادرة_مستقبل_الاستثمار: السعودية حققت تقدماً كبيراً في الإصلاح خلال الـ10 أشهر الماضية، ولدينا تنوع في الاقتصاد من خلال الرياضة والترفيه والتقنية.

وتابع: نركز على الناتج النفطي وغير النفطي، وتحقيق قيم مضافة في قطاع البترول، وفقاً لما أعلنه وزير الطاقة، ونعمل مع شركائنا في الخليج على أن تكون لدينا أسواق مستقرة.

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