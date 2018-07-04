النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

محافظ جدة يرأس اجتماع مجلس التنمية السياحية

قال: السياحة تشهد نموًّا وتطورًا كبيرًا وإقبالًا واسعًا من الزوار

رأس الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس مجلس التنمية السياحية بجدة، بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء؛ اجتماع مجلس التنمية السياحية بالمحافظة، بحضور أعضاء المجلس.

وأكد محافظ جدة أن السياحة في محافظة جدة تشهد نموًّا وتطورًا كبيرًا وإقبالًا واسعًا من الزوار من مختلف مناطق المملكة.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع؛ من أهمها حركة الصيف في جدة التي بلغت في معدلاتها خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك، "85%" للفنادق، وتقرير عن الجولات الميدانية المشتركة التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة، وفرع وزارة التجارة والاستثمار، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشرطة المحافظة، ودعم الحرفيين والحرفيات؛ من خلال تكليف أمانة جدة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة وغرفة جدة؛ لبحث إمكانية تنفيذ أسواق نهاية الأسبوع للحرفيين والحرفيات.

كما استعرض المجلس بحث فكرة إنشاء فريق عمل لتسويق جدة في مدن المملكة المختلفة؛ من خلال التعاون بين كلٍّ من: غرفة جدة، فرع وزارة التجارة والاستثمار بجدة، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة.

وفي ختام الاجتماع: دعا محافظ جدة أعضاء المجلس إلى مضاعفة الجهود لتنشيط السياحة بشكل أكبر وبأساليب حديثة، وإيجاد برامج وفعاليات سياحية جاذبة ومهيأة تخدم سكان جدة وزوارها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ جدة يرأس اجتماع مجلس التنمية السياحية
سبق

رأس الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس مجلس التنمية السياحية بجدة، بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء؛ اجتماع مجلس التنمية السياحية بالمحافظة، بحضور أعضاء المجلس.

وأكد محافظ جدة أن السياحة في محافظة جدة تشهد نموًّا وتطورًا كبيرًا وإقبالًا واسعًا من الزوار من مختلف مناطق المملكة.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع؛ من أهمها حركة الصيف في جدة التي بلغت في معدلاتها خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك، "85%" للفنادق، وتقرير عن الجولات الميدانية المشتركة التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة، وفرع وزارة التجارة والاستثمار، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشرطة المحافظة، ودعم الحرفيين والحرفيات؛ من خلال تكليف أمانة جدة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة وغرفة جدة؛ لبحث إمكانية تنفيذ أسواق نهاية الأسبوع للحرفيين والحرفيات.

كما استعرض المجلس بحث فكرة إنشاء فريق عمل لتسويق جدة في مدن المملكة المختلفة؛ من خلال التعاون بين كلٍّ من: غرفة جدة، فرع وزارة التجارة والاستثمار بجدة، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة.

وفي ختام الاجتماع: دعا محافظ جدة أعضاء المجلس إلى مضاعفة الجهود لتنشيط السياحة بشكل أكبر وبأساليب حديثة، وإيجاد برامج وفعاليات سياحية جاذبة ومهيأة تخدم سكان جدة وزوارها.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
06:39 PM

محافظ جدة يرأس اجتماع مجلس التنمية السياحية

قال: السياحة تشهد نموًّا وتطورًا كبيرًا وإقبالًا واسعًا من الزوار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
126

رأس الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس مجلس التنمية السياحية بجدة، بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء؛ اجتماع مجلس التنمية السياحية بالمحافظة، بحضور أعضاء المجلس.

وأكد محافظ جدة أن السياحة في محافظة جدة تشهد نموًّا وتطورًا كبيرًا وإقبالًا واسعًا من الزوار من مختلف مناطق المملكة.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع؛ من أهمها حركة الصيف في جدة التي بلغت في معدلاتها خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك، "85%" للفنادق، وتقرير عن الجولات الميدانية المشتركة التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة، وفرع وزارة التجارة والاستثمار، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشرطة المحافظة، ودعم الحرفيين والحرفيات؛ من خلال تكليف أمانة جدة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة وغرفة جدة؛ لبحث إمكانية تنفيذ أسواق نهاية الأسبوع للحرفيين والحرفيات.

كما استعرض المجلس بحث فكرة إنشاء فريق عمل لتسويق جدة في مدن المملكة المختلفة؛ من خلال التعاون بين كلٍّ من: غرفة جدة، فرع وزارة التجارة والاستثمار بجدة، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة.

وفي ختام الاجتماع: دعا محافظ جدة أعضاء المجلس إلى مضاعفة الجهود لتنشيط السياحة بشكل أكبر وبأساليب حديثة، وإيجاد برامج وفعاليات سياحية جاذبة ومهيأة تخدم سكان جدة وزوارها.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,707
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,214
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,184
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,448

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة