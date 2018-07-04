محافظ جدة يرأس اجتماع مجلس التنمية السياحية

قال: السياحة تشهد نموًّا وتطورًا كبيرًا وإقبالًا واسعًا من الزوار

رأس الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس مجلس التنمية السياحية بجدة، بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء؛ اجتماع مجلس التنمية السياحية بالمحافظة، بحضور أعضاء المجلس.

وأكد محافظ جدة أن السياحة في محافظة جدة تشهد نموًّا وتطورًا كبيرًا وإقبالًا واسعًا من الزوار من مختلف مناطق المملكة.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع؛ من أهمها حركة الصيف في جدة التي بلغت في معدلاتها خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك، "85%" للفنادق، وتقرير عن الجولات الميدانية المشتركة التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة، وفرع وزارة التجارة والاستثمار، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشرطة المحافظة، ودعم الحرفيين والحرفيات؛ من خلال تكليف أمانة جدة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة وغرفة جدة؛ لبحث إمكانية تنفيذ أسواق نهاية الأسبوع للحرفيين والحرفيات.

كما استعرض المجلس بحث فكرة إنشاء فريق عمل لتسويق جدة في مدن المملكة المختلفة؛ من خلال التعاون بين كلٍّ من: غرفة جدة، فرع وزارة التجارة والاستثمار بجدة، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة.

وفي ختام الاجتماع: دعا محافظ جدة أعضاء المجلس إلى مضاعفة الجهود لتنشيط السياحة بشكل أكبر وبأساليب حديثة، وإيجاد برامج وفعاليات سياحية جاذبة ومهيأة تخدم سكان جدة وزوارها.