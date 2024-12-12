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مصادر : حادثة إطلاق النار خارج جزائية الرياض.. والمجني عليه توفي بالمستشفى

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" بأن حادثة إطلاق النار التي حدثت بالرياض صباح اليوم كانت خارج المحكمة الجزائية وليس داخلها كما تردد وانتهت بوفاة شخص بعد نقله للمستشفى.

وبينت المصادر أنها وقعت بالقرب من أحد المساجد نتيجة خلاف بين اثنين من المواطنين كبار بالسن أطلق أحدهما النار على آخر.

وأكدت أن المصاب تعرض لطلقات نارية ونقل للمستشفى بحالة حرجة ليعلن عن وفاته لاحقا، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة.

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مصادر : حادثة إطلاق النار خارج جزائية الرياض.. والمجني عليه توفي بالمستشفى
سبق

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" بأن حادثة إطلاق النار التي حدثت بالرياض صباح اليوم كانت خارج المحكمة الجزائية وليس داخلها كما تردد وانتهت بوفاة شخص بعد نقله للمستشفى.

وبينت المصادر أنها وقعت بالقرب من أحد المساجد نتيجة خلاف بين اثنين من المواطنين كبار بالسن أطلق أحدهما النار على آخر.

وأكدت أن المصاب تعرض لطلقات نارية ونقل للمستشفى بحالة حرجة ليعلن عن وفاته لاحقا، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
03:05 PM
اخر تعديل
12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
04:21 PM

مصادر : حادثة إطلاق النار خارج جزائية الرياض.. والمجني عليه توفي بالمستشفى

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
41
59,259

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" بأن حادثة إطلاق النار التي حدثت بالرياض صباح اليوم كانت خارج المحكمة الجزائية وليس داخلها كما تردد وانتهت بوفاة شخص بعد نقله للمستشفى.

وبينت المصادر أنها وقعت بالقرب من أحد المساجد نتيجة خلاف بين اثنين من المواطنين كبار بالسن أطلق أحدهما النار على آخر.

وأكدت أن المصاب تعرض لطلقات نارية ونقل للمستشفى بحالة حرجة ليعلن عن وفاته لاحقا، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة.

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