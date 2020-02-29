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ملك ماليزيا يعيّن محيي الدين ياسين رئيساً للوزراء

سيؤدي اليمين الدستورية في أول مارس المقبل

أعلن ملك ماليزيا، اليوم السبت، أن محيي الدين ياسين؛ سيصبح رئيساً للوزراء، مشيراً إلى أنه قد ينال تأييد أغلبية أعضاء البرلمان.

ووفق ما أوردته "روسيا اليوم"، قال القصر الملكي، في بيان، إن "محيي الدين"؛ سيؤدي اليمين الدستورية في أول مارس المقبل.

محيي الدين ياسين ماليزيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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ملك ماليزيا يعيّن محيي الدين ياسين رئيساً للوزراء
سبق

أعلن ملك ماليزيا، اليوم السبت، أن محيي الدين ياسين؛ سيصبح رئيساً للوزراء، مشيراً إلى أنه قد ينال تأييد أغلبية أعضاء البرلمان.

ووفق ما أوردته "روسيا اليوم"، قال القصر الملكي، في بيان، إن "محيي الدين"؛ سيؤدي اليمين الدستورية في أول مارس المقبل.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
12:51 PM

ملك ماليزيا يعيّن محيي الدين ياسين رئيساً للوزراء

سيؤدي اليمين الدستورية في أول مارس المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن ملك ماليزيا، اليوم السبت، أن محيي الدين ياسين؛ سيصبح رئيساً للوزراء، مشيراً إلى أنه قد ينال تأييد أغلبية أعضاء البرلمان.

ووفق ما أوردته "روسيا اليوم"، قال القصر الملكي، في بيان، إن "محيي الدين"؛ سيؤدي اليمين الدستورية في أول مارس المقبل.

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