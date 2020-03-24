"الصحة": تسجيل حالة وفاة لمقيم.. وحالات التعافي ارتفعت إلى 28 حالة
أكد المتحدث الرسمي أن إجمالي الحالات المسجلة لفيروس "كورونا" بعد إعلان الحالات الجديدة، وصل إلى 767 حالة من ضمنها 3 حالات حرجة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة لمقيم أفغاني كانت حالته حرجة.
وأعلن المتحدث الرسمي عن ارتفاع عدد حالات التعافي بعد تسجيل 9 حالات تعافٍ جديدة حيث ارتفع الإجمالي إلى 28 حالة تعافٍ.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"الصحة": تسجيل حالة وفاة لمقيم.. وحالات التعافي ارتفعت إلى 28 حالة
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-03-24
أكد المتحدث الرسمي أن إجمالي الحالات المسجلة لفيروس "كورونا" بعد إعلان الحالات الجديدة، وصل إلى 767 حالة من ضمنها 3 حالات حرجة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة لمقيم أفغاني كانت حالته حرجة.
وأعلن المتحدث الرسمي عن ارتفاع عدد حالات التعافي بعد تسجيل 9 حالات تعافٍ جديدة حيث ارتفع الإجمالي إلى 28 حالة تعافٍ.
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
03:52 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:45 PM
"الصحة": تسجيل حالة وفاة لمقيم.. وحالات التعافي ارتفعت إلى 28 حالة
أكد المتحدث الرسمي أن إجمالي الحالات المسجلة لفيروس "كورونا" بعد إعلان الحالات الجديدة، وصل إلى 767 حالة من ضمنها 3 حالات حرجة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة لمقيم أفغاني كانت حالته حرجة.
وأعلن المتحدث الرسمي عن ارتفاع عدد حالات التعافي بعد تسجيل 9 حالات تعافٍ جديدة حيث ارتفع الإجمالي إلى 28 حالة تعافٍ.