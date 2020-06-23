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الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة: مع السعودية صف واحد ضد أي تهديد

أكدت أن استمرار هذه الهجمات يوضّح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرات مفخخة دون طيار وصواريخ باليستية باتجاه مدينتيْ نجران وجازان اعترضتها قوات التحالف.

وجددت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

الإمارات العربية المتحدة مليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة: مع السعودية صف واحد ضد أي تهديد
سبق

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرات مفخخة دون طيار وصواريخ باليستية باتجاه مدينتيْ نجران وجازان اعترضتها قوات التحالف.

وجددت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
12:41 PM

الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة: مع السعودية صف واحد ضد أي تهديد

أكدت أن استمرار هذه الهجمات يوضّح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرات مفخخة دون طيار وصواريخ باليستية باتجاه مدينتيْ نجران وجازان اعترضتها قوات التحالف.

وجددت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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