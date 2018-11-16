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"السند": بيان النيابة قطع الطريق على المزايدات الإعلامية والسياسية

حذّر من الانخداع بـ"الأصوات المغرضة" ودعا للتثبت من المصادر الرسمية

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن المملكة العربية السعودية قامت على تحكيم الكتاب والسنة وتحقيق العدل بين الناس.

وقال "السند" في تعليق له على البيان الصادر من النيابة العامة يوم أمس الخميس بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي: المملكة العربية السعودية ماضية في تحقيق العدالة، وتتعامل مع كل القضايا وفق مبدأ العدل والإنصاف.

وأضاف: بيان النيابة العامة كشف الحقائق وتفاعَلَ سريعاً مع المعطيات المتوافرة لدى أجهزة التحقيق في المملكة العربية السعودية، وكشف للجميع ملابسات القضية؛ قاطعاً بذلك الطريق على المزايدات الإعلامية والسياسية في هذه القضية التي تسعى بعض الأطراف لاستغلالها في الإساءة لبلادنا.

ودعا الدكتور "السند" الجميع إلى استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية التي تحرص على كشف الحقائق أولاً بأول؛ محذراً في الوقت ذاته من الانخداع بالأصوات المغرضة التي كشفت هذه القضية قدر الضغينة والكره والعداء الذي تُكِنه لبلادنا.

وأردف: المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تتمتع بنزاهة القضاء الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية العادلة، وتطبق أحكامها متفردة بذلك عن دول العالم أجمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السند": بيان النيابة قطع الطريق على المزايدات الإعلامية والسياسية
سبق

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن المملكة العربية السعودية قامت على تحكيم الكتاب والسنة وتحقيق العدل بين الناس.

وقال "السند" في تعليق له على البيان الصادر من النيابة العامة يوم أمس الخميس بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي: المملكة العربية السعودية ماضية في تحقيق العدالة، وتتعامل مع كل القضايا وفق مبدأ العدل والإنصاف.

وأضاف: بيان النيابة العامة كشف الحقائق وتفاعَلَ سريعاً مع المعطيات المتوافرة لدى أجهزة التحقيق في المملكة العربية السعودية، وكشف للجميع ملابسات القضية؛ قاطعاً بذلك الطريق على المزايدات الإعلامية والسياسية في هذه القضية التي تسعى بعض الأطراف لاستغلالها في الإساءة لبلادنا.

ودعا الدكتور "السند" الجميع إلى استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية التي تحرص على كشف الحقائق أولاً بأول؛ محذراً في الوقت ذاته من الانخداع بالأصوات المغرضة التي كشفت هذه القضية قدر الضغينة والكره والعداء الذي تُكِنه لبلادنا.

وأردف: المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تتمتع بنزاهة القضاء الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية العادلة، وتطبق أحكامها متفردة بذلك عن دول العالم أجمع.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
03:53 PM

"السند": بيان النيابة قطع الطريق على المزايدات الإعلامية والسياسية

حذّر من الانخداع بـ"الأصوات المغرضة" ودعا للتثبت من المصادر الرسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن المملكة العربية السعودية قامت على تحكيم الكتاب والسنة وتحقيق العدل بين الناس.

وقال "السند" في تعليق له على البيان الصادر من النيابة العامة يوم أمس الخميس بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي: المملكة العربية السعودية ماضية في تحقيق العدالة، وتتعامل مع كل القضايا وفق مبدأ العدل والإنصاف.

وأضاف: بيان النيابة العامة كشف الحقائق وتفاعَلَ سريعاً مع المعطيات المتوافرة لدى أجهزة التحقيق في المملكة العربية السعودية، وكشف للجميع ملابسات القضية؛ قاطعاً بذلك الطريق على المزايدات الإعلامية والسياسية في هذه القضية التي تسعى بعض الأطراف لاستغلالها في الإساءة لبلادنا.

ودعا الدكتور "السند" الجميع إلى استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية التي تحرص على كشف الحقائق أولاً بأول؛ محذراً في الوقت ذاته من الانخداع بالأصوات المغرضة التي كشفت هذه القضية قدر الضغينة والكره والعداء الذي تُكِنه لبلادنا.

وأردف: المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تتمتع بنزاهة القضاء الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية العادلة، وتطبق أحكامها متفردة بذلك عن دول العالم أجمع.

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