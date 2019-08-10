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حريق هائل بمركز تخفيضات بـ"أبو عريش" في جازان

فِرق الإنقاذ تعمل على إخراج المتسوقين

اندلع حريق هائل بمركز تسوق للتخفيضات بمحافظة "أبو عريش" بمنطقة جازان. وتباشر الفرق الإسعافية والإطفائية مهامها بالحادثة.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن الحريق نشب في أحد المحال التجارية المكتظ بالمتسوقين لشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك. وتباشر فرق الإنقاذ إخراج المتسوقين قبل إصابتهم بأي أذى.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.

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حريق هائل بمركز تخفيضات بـ"أبو عريش" في جازان
سبق

اندلع حريق هائل بمركز تسوق للتخفيضات بمحافظة "أبو عريش" بمنطقة جازان. وتباشر الفرق الإسعافية والإطفائية مهامها بالحادثة.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن الحريق نشب في أحد المحال التجارية المكتظ بالمتسوقين لشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك. وتباشر فرق الإنقاذ إخراج المتسوقين قبل إصابتهم بأي أذى.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
12:50 AM

حريق هائل بمركز تخفيضات بـ"أبو عريش" في جازان

فِرق الإنقاذ تعمل على إخراج المتسوقين

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فهد كاملي - جازان
2
5,993

اندلع حريق هائل بمركز تسوق للتخفيضات بمحافظة "أبو عريش" بمنطقة جازان. وتباشر الفرق الإسعافية والإطفائية مهامها بالحادثة.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن الحريق نشب في أحد المحال التجارية المكتظ بالمتسوقين لشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك. وتباشر فرق الإنقاذ إخراج المتسوقين قبل إصابتهم بأي أذى.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.

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