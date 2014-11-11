عداء الأخضر "النخلي" يخطف بطاقة التأهل الثالثة لأولمبياد طوكيو

تأهل عداء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة علي النخلي إلى أولمبياد ‫طوكيو 2020 لتكون البطاقة السعودية الثالثة حتى الآن.

وجاء تأهل النخلي بعد أن حقق الرقم التأهيلي 53: 11 ثانية "رقم شخصي جديد" وحلوله خامساً في نهائي سباق 100 متر "تصنيف 37 T" الذي أقيم اليوم على ملعب نادي دبي للإعاقة ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي انطلقت الخميس الماضي في دبي وهي البطولة الرئيسة المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

وكان لاعبا أخضر الكراسي المتحركة عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل قد تأهلا للحدث البارالمبي العالمي بنيل القرشي الميدالية الفضية بعد أن حقق المركز الثاني بزمن 93: 14 ثانية في سباق 100 كراسي متحركة "تصنيف 53 T”، ونال الجنيدل البطاقة الثانية لأولمبياد طوكيو بتحقيقه الرقم التأهيلي " 76: 14 ثانية " للسباق نفسه.