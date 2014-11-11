النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عداء الأخضر "النخلي" يخطف بطاقة التأهل الثالثة لأولمبياد طوكيو

تأهل عداء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة علي النخلي إلى أولمبياد ‫طوكيو 2020 لتكون البطاقة السعودية الثالثة حتى الآن.

وجاء تأهل النخلي بعد أن حقق الرقم التأهيلي 53: 11 ثانية "رقم شخصي جديد" وحلوله خامساً في نهائي سباق 100 متر "تصنيف 37 T" الذي أقيم اليوم على ملعب نادي دبي للإعاقة ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي انطلقت الخميس الماضي في دبي وهي البطولة الرئيسة المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

وكان لاعبا أخضر الكراسي المتحركة عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل قد تأهلا للحدث البارالمبي العالمي بنيل القرشي الميدالية الفضية بعد أن حقق المركز الثاني بزمن 93: 14 ثانية في سباق 100 كراسي متحركة "تصنيف 53 T”، ونال الجنيدل البطاقة الثانية لأولمبياد طوكيو بتحقيقه الرقم التأهيلي " 76: 14 ثانية " للسباق نفسه.

المنتخب السعودي لذوي الإعاقة أولمبياد ‫طوكيو 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
عداء الأخضر "النخلي" يخطف بطاقة التأهل الثالثة لأولمبياد طوكيو
سبق

تأهل عداء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة علي النخلي إلى أولمبياد ‫طوكيو 2020 لتكون البطاقة السعودية الثالثة حتى الآن.

وجاء تأهل النخلي بعد أن حقق الرقم التأهيلي 53: 11 ثانية "رقم شخصي جديد" وحلوله خامساً في نهائي سباق 100 متر "تصنيف 37 T" الذي أقيم اليوم على ملعب نادي دبي للإعاقة ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي انطلقت الخميس الماضي في دبي وهي البطولة الرئيسة المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

وكان لاعبا أخضر الكراسي المتحركة عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل قد تأهلا للحدث البارالمبي العالمي بنيل القرشي الميدالية الفضية بعد أن حقق المركز الثاني بزمن 93: 14 ثانية في سباق 100 كراسي متحركة "تصنيف 53 T”، ونال الجنيدل البطاقة الثانية لأولمبياد طوكيو بتحقيقه الرقم التأهيلي " 76: 14 ثانية " للسباق نفسه.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
08:20 PM

عداء الأخضر "النخلي" يخطف بطاقة التأهل الثالثة لأولمبياد طوكيو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
191

تأهل عداء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة علي النخلي إلى أولمبياد ‫طوكيو 2020 لتكون البطاقة السعودية الثالثة حتى الآن.

وجاء تأهل النخلي بعد أن حقق الرقم التأهيلي 53: 11 ثانية "رقم شخصي جديد" وحلوله خامساً في نهائي سباق 100 متر "تصنيف 37 T" الذي أقيم اليوم على ملعب نادي دبي للإعاقة ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي انطلقت الخميس الماضي في دبي وهي البطولة الرئيسة المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

وكان لاعبا أخضر الكراسي المتحركة عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل قد تأهلا للحدث البارالمبي العالمي بنيل القرشي الميدالية الفضية بعد أن حقق المركز الثاني بزمن 93: 14 ثانية في سباق 100 كراسي متحركة "تصنيف 53 T”، ونال الجنيدل البطاقة الثانية لأولمبياد طوكيو بتحقيقه الرقم التأهيلي " 76: 14 ثانية " للسباق نفسه.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,158
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,174
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,552
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,842

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة