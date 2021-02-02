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فرنسا تُقرر إدماج الصيدليات لتسريع عملية التطعيم ضد كورونا

غابريال عتال: سيتمكنون من ممارسته بطبيعة الحال.. نحتاج إليهم

قررت فرنسا إدماج المحلات الصيدلية في حملة مكافحة وباء كورونا، بالسماح لها بتطعيم المواطنين الراغبين بلقاح "أسترازينيكا" دون غيره من اللقاحات؛ لبساطة التعاطي معه لوجستيًّا.

وقال غابريال عتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أمس الاثنين، في مداخلته عبر قناة "فرانس 5" التلفزيونية: إن "الصيادلة ستتم تعبئتهم في حملة التطعيم"، و"سيتمكنون من ممارسة التطعيم، بطبيعة الحال؛ لأننا نحتاج إليهم".

وأضاف: "إذا كان فعل ذلك في غير متناولهم حتى الآن، فلأن اللقاحات التي بحوزتنا هي "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا"، التي لها ضروراتها في مجال التخزين؛ تجعل من الصعب موضوعيًّا على الصيدلي القيام به في مؤسسته؛ بينما الأمر مختلف بالنسبة لـ"أسترازينيكا"؛ "وفق "روسيا اليوم".

تأتي هذه الخطوة الحكومية في انتظار تَسَلّم باريس شحناتها الأولى من لقاح "أسترازينيكا" بعد موافقة "الوكالة الأوروبية للأدوية" الجمعة على استخدامه.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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فرنسا تُقرر إدماج الصيدليات لتسريع عملية التطعيم ضد كورونا
سبق

قررت فرنسا إدماج المحلات الصيدلية في حملة مكافحة وباء كورونا، بالسماح لها بتطعيم المواطنين الراغبين بلقاح "أسترازينيكا" دون غيره من اللقاحات؛ لبساطة التعاطي معه لوجستيًّا.

وقال غابريال عتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أمس الاثنين، في مداخلته عبر قناة "فرانس 5" التلفزيونية: إن "الصيادلة ستتم تعبئتهم في حملة التطعيم"، و"سيتمكنون من ممارسة التطعيم، بطبيعة الحال؛ لأننا نحتاج إليهم".

وأضاف: "إذا كان فعل ذلك في غير متناولهم حتى الآن، فلأن اللقاحات التي بحوزتنا هي "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا"، التي لها ضروراتها في مجال التخزين؛ تجعل من الصعب موضوعيًّا على الصيدلي القيام به في مؤسسته؛ بينما الأمر مختلف بالنسبة لـ"أسترازينيكا"؛ "وفق "روسيا اليوم".

تأتي هذه الخطوة الحكومية في انتظار تَسَلّم باريس شحناتها الأولى من لقاح "أسترازينيكا" بعد موافقة "الوكالة الأوروبية للأدوية" الجمعة على استخدامه.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
01:38 PM

فرنسا تُقرر إدماج الصيدليات لتسريع عملية التطعيم ضد كورونا

غابريال عتال: سيتمكنون من ممارسته بطبيعة الحال.. نحتاج إليهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت فرنسا إدماج المحلات الصيدلية في حملة مكافحة وباء كورونا، بالسماح لها بتطعيم المواطنين الراغبين بلقاح "أسترازينيكا" دون غيره من اللقاحات؛ لبساطة التعاطي معه لوجستيًّا.

وقال غابريال عتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أمس الاثنين، في مداخلته عبر قناة "فرانس 5" التلفزيونية: إن "الصيادلة ستتم تعبئتهم في حملة التطعيم"، و"سيتمكنون من ممارسة التطعيم، بطبيعة الحال؛ لأننا نحتاج إليهم".

وأضاف: "إذا كان فعل ذلك في غير متناولهم حتى الآن، فلأن اللقاحات التي بحوزتنا هي "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا"، التي لها ضروراتها في مجال التخزين؛ تجعل من الصعب موضوعيًّا على الصيدلي القيام به في مؤسسته؛ بينما الأمر مختلف بالنسبة لـ"أسترازينيكا"؛ "وفق "روسيا اليوم".

تأتي هذه الخطوة الحكومية في انتظار تَسَلّم باريس شحناتها الأولى من لقاح "أسترازينيكا" بعد موافقة "الوكالة الأوروبية للأدوية" الجمعة على استخدامه.

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