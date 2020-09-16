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للرقي بمستوى الخدمات.. وزير "الإسلامية" يُصدر مجموعة من التكليفات

تضمنت تدوير عدد من القيادات بوكالات الوزارة في إطار التنظيمات الإدارية

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم قرارات تضمنت تدوير عدد من القيادات بوكالات الوزارة ومكتبه، في إطار التنظيمات الإدارية التي يسعى من خلالها للرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة لتحقيق رسالتها السامية.

وتضمّنت القرارات تكليف كل من الدكتور محمد بن صالح بن سعيد وكيلاً للوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، وتكليف الشيخ سليمان بن فهد الخميس وكيلاً للوزارة لشؤون المساجد، وتكليف الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان مستشاراً بمكتب الوزير.

كما شملت القرارات تكليف محمد بن حمدان العتيبي وكيلاً مساعداً للأعمال الإدارية بوكالة الشؤون الإسلامية وتكليف الأستاذ محمد بن عبدالله الحمود مستشاراً بوكالة الشؤون الإسلامية.

عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للرقي بمستوى الخدمات.. وزير "الإسلامية" يُصدر مجموعة من التكليفات
سبق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم قرارات تضمنت تدوير عدد من القيادات بوكالات الوزارة ومكتبه، في إطار التنظيمات الإدارية التي يسعى من خلالها للرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة لتحقيق رسالتها السامية.

وتضمّنت القرارات تكليف كل من الدكتور محمد بن صالح بن سعيد وكيلاً للوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، وتكليف الشيخ سليمان بن فهد الخميس وكيلاً للوزارة لشؤون المساجد، وتكليف الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان مستشاراً بمكتب الوزير.

كما شملت القرارات تكليف محمد بن حمدان العتيبي وكيلاً مساعداً للأعمال الإدارية بوكالة الشؤون الإسلامية وتكليف الأستاذ محمد بن عبدالله الحمود مستشاراً بوكالة الشؤون الإسلامية.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
02:52 PM

للرقي بمستوى الخدمات.. وزير "الإسلامية" يُصدر مجموعة من التكليفات

تضمنت تدوير عدد من القيادات بوكالات الوزارة في إطار التنظيمات الإدارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم قرارات تضمنت تدوير عدد من القيادات بوكالات الوزارة ومكتبه، في إطار التنظيمات الإدارية التي يسعى من خلالها للرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة لتحقيق رسالتها السامية.

وتضمّنت القرارات تكليف كل من الدكتور محمد بن صالح بن سعيد وكيلاً للوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، وتكليف الشيخ سليمان بن فهد الخميس وكيلاً للوزارة لشؤون المساجد، وتكليف الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان مستشاراً بمكتب الوزير.

كما شملت القرارات تكليف محمد بن حمدان العتيبي وكيلاً مساعداً للأعمال الإدارية بوكالة الشؤون الإسلامية وتكليف الأستاذ محمد بن عبدالله الحمود مستشاراً بوكالة الشؤون الإسلامية.

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