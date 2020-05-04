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جديد أرقام فيروس كورونا من تايلاند وسنغافورة

إجمالي الإصابات بالأولى 2740 والثانية 18775

سجّلت تايلاند اليوم، 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعهم من الأجانب في منطقة سونجكلا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2740 إصابة.

وذكرت السلطات التايلاندية أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة؛ لتقف بذلك حصيلة الوفيات عند 54 حالة.

وسجّلت سنغافورة 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم، أنه بذلك يصل إجمالي عدد الإصابات في سنغافورة إلى 18778 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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جديد أرقام فيروس كورونا من تايلاند وسنغافورة
سبق

سجّلت تايلاند اليوم، 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعهم من الأجانب في منطقة سونجكلا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2740 إصابة.

وذكرت السلطات التايلاندية أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة؛ لتقف بذلك حصيلة الوفيات عند 54 حالة.

وسجّلت سنغافورة 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم، أنه بذلك يصل إجمالي عدد الإصابات في سنغافورة إلى 18778 حالة.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
11:48 AM

جديد أرقام فيروس كورونا من تايلاند وسنغافورة

إجمالي الإصابات بالأولى 2740 والثانية 18775

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت تايلاند اليوم، 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعهم من الأجانب في منطقة سونجكلا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2740 إصابة.

وذكرت السلطات التايلاندية أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة؛ لتقف بذلك حصيلة الوفيات عند 54 حالة.

وسجّلت سنغافورة 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم، أنه بذلك يصل إجمالي عدد الإصابات في سنغافورة إلى 18778 حالة.

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