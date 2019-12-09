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فصل وتطوير أربع إدارات بالموارد البشرية بـ"صحة مكة"

تأهبًا للتحول إلى التجمعات الصحية.. وتكليف مديرين لقيادتها

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، حزمة من القرارات الإدارية لتطوير الموارد البشرية بالصحة، وتكليف أربع مديرين من كفاءات الصحة لتولي دفة قيادتها.

وذكر "مطير" أن هذه القرارات جاءت تماشيًا مع توجيهات الوكالة المساعدة للموارد البشرية بوزارة الصحة، بما يحقق سهولة التحول إلى التجمعات الصحية؛ لافتًا إلى أنه بناء على العرض المقدم من مساعد الموارد البشرية بـ"صحة مكة المكرمة"؛ فقد تم فصل وتطوير بعض إداراتها إلى أقسام منفصلة في مهامها كما ستُضاف لها مهام أخرى مستقبلًا؛ حسب الاحتياج، وتندرج تحت إدارة الموارد البشرية وتم تكليف أربعة مديرين لقيادتها.

وبيّن أنه تم فصل مهام إدارة الأنظمة والرواتب (الرواتب والاستحقاقات سابقًا) عن إدارة خدمات الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة، وتتبع مساعد الموارد البشرية، وتكليف محمد علي الحازمي مديرًا لها، بالإضافة إلى فصل إدارة عمليات الموارد البشرية (قسم خدمات الموظفين سابقًا) عن إدارة خدمات الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة، مع تبعيّتها لمساعد الموارد البشرية، وتكليف سعيد عبدالله الغامدي بإدارتها.

وتابع "مطير": تم فصل إدارة التوظيف والاستقطاب (قسم التوظيف والوظائف سابقًا) عن إدارة خدمات الموارد البشرية، وتتبع كسابقتها للمساعد وتكليف عبدالخالق عليثة الردادي بإدارتها، وكذلك فصل إدارة التعاقد وتكليف وليد خميس المالكي بإدارتها.

الشؤون الصحية صحة مكة المكرمة الموارد البشرية بالصحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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فصل وتطوير أربع إدارات بالموارد البشرية بـ"صحة مكة"
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، حزمة من القرارات الإدارية لتطوير الموارد البشرية بالصحة، وتكليف أربع مديرين من كفاءات الصحة لتولي دفة قيادتها.

وذكر "مطير" أن هذه القرارات جاءت تماشيًا مع توجيهات الوكالة المساعدة للموارد البشرية بوزارة الصحة، بما يحقق سهولة التحول إلى التجمعات الصحية؛ لافتًا إلى أنه بناء على العرض المقدم من مساعد الموارد البشرية بـ"صحة مكة المكرمة"؛ فقد تم فصل وتطوير بعض إداراتها إلى أقسام منفصلة في مهامها كما ستُضاف لها مهام أخرى مستقبلًا؛ حسب الاحتياج، وتندرج تحت إدارة الموارد البشرية وتم تكليف أربعة مديرين لقيادتها.

وبيّن أنه تم فصل مهام إدارة الأنظمة والرواتب (الرواتب والاستحقاقات سابقًا) عن إدارة خدمات الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة، وتتبع مساعد الموارد البشرية، وتكليف محمد علي الحازمي مديرًا لها، بالإضافة إلى فصل إدارة عمليات الموارد البشرية (قسم خدمات الموظفين سابقًا) عن إدارة خدمات الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة، مع تبعيّتها لمساعد الموارد البشرية، وتكليف سعيد عبدالله الغامدي بإدارتها.

وتابع "مطير": تم فصل إدارة التوظيف والاستقطاب (قسم التوظيف والوظائف سابقًا) عن إدارة خدمات الموارد البشرية، وتتبع كسابقتها للمساعد وتكليف عبدالخالق عليثة الردادي بإدارتها، وكذلك فصل إدارة التعاقد وتكليف وليد خميس المالكي بإدارتها.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
10:48 AM

فصل وتطوير أربع إدارات بالموارد البشرية بـ"صحة مكة"

تأهبًا للتحول إلى التجمعات الصحية.. وتكليف مديرين لقيادتها

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، حزمة من القرارات الإدارية لتطوير الموارد البشرية بالصحة، وتكليف أربع مديرين من كفاءات الصحة لتولي دفة قيادتها.

وذكر "مطير" أن هذه القرارات جاءت تماشيًا مع توجيهات الوكالة المساعدة للموارد البشرية بوزارة الصحة، بما يحقق سهولة التحول إلى التجمعات الصحية؛ لافتًا إلى أنه بناء على العرض المقدم من مساعد الموارد البشرية بـ"صحة مكة المكرمة"؛ فقد تم فصل وتطوير بعض إداراتها إلى أقسام منفصلة في مهامها كما ستُضاف لها مهام أخرى مستقبلًا؛ حسب الاحتياج، وتندرج تحت إدارة الموارد البشرية وتم تكليف أربعة مديرين لقيادتها.

وبيّن أنه تم فصل مهام إدارة الأنظمة والرواتب (الرواتب والاستحقاقات سابقًا) عن إدارة خدمات الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة، وتتبع مساعد الموارد البشرية، وتكليف محمد علي الحازمي مديرًا لها، بالإضافة إلى فصل إدارة عمليات الموارد البشرية (قسم خدمات الموظفين سابقًا) عن إدارة خدمات الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة، مع تبعيّتها لمساعد الموارد البشرية، وتكليف سعيد عبدالله الغامدي بإدارتها.

وتابع "مطير": تم فصل إدارة التوظيف والاستقطاب (قسم التوظيف والوظائف سابقًا) عن إدارة خدمات الموارد البشرية، وتتبع كسابقتها للمساعد وتكليف عبدالخالق عليثة الردادي بإدارتها، وكذلك فصل إدارة التعاقد وتكليف وليد خميس المالكي بإدارتها.

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