صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروّج مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض - بفضل الله- عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزته حشيش مخدر. وأوضح أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

"مكافحة المخدرات": القبض على شخص يروّج مواد مخدرة في الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-06 صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروّج مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض - بفضل الله- عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزته حشيش مخدر.



وأوضح أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442 01:58 AM

"مكافحة المخدرات": القبض على شخص يروّج مواد مخدرة في الرياض عبر مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي





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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروّج مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض - بفضل الله- عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزته حشيش مخدر.



وأوضح أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.