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"التعاون الإسلامي" تدين تفجير حافلة في جلال أباد شرقي جمهورية أفغانستان

العثيمين: نرفع التعازي والمواساة لذوي الضحايا.. ونشجب العنف والإرهاب

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان لها اليوم التفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في مدينة جلال أباد شرقي جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقدم الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التعازي والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب أفغانستان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية أفغانستان ضد التطرف والإرهاب، مجددًا الموقف الثابت للمنظمة الرافض لجميع أنواع العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت الدوافع.

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"التعاون الإسلامي" تدين تفجير حافلة في جلال أباد شرقي جمهورية أفغانستان
سبق

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان لها اليوم التفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في مدينة جلال أباد شرقي جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقدم الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التعازي والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب أفغانستان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية أفغانستان ضد التطرف والإرهاب، مجددًا الموقف الثابت للمنظمة الرافض لجميع أنواع العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت الدوافع.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
12:32 AM

"التعاون الإسلامي" تدين تفجير حافلة في جلال أباد شرقي جمهورية أفغانستان

العثيمين: نرفع التعازي والمواساة لذوي الضحايا.. ونشجب العنف والإرهاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان لها اليوم التفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في مدينة جلال أباد شرقي جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقدم الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التعازي والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب أفغانستان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية أفغانستان ضد التطرف والإرهاب، مجددًا الموقف الثابت للمنظمة الرافض لجميع أنواع العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت الدوافع.

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