للجنسين.. "غرفة الرياض" تعلن توافُر (259) وظيفة شاغرة

من جانبه، دعا نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، المهندس منصور الشثري، طالبي العمل الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف إلى التواصل مع مركز التوظيف بالغرفة، وتسجيل بياناتهم في موقع الغرفة للاطلاع على الوظائف المتاحة.
وأضاف المهندس الشثري بأن الوظائف تأتي نتيجة لجهود غرفة الرياض المتواصلة عبر مركزها للتوظيف والتوجيه المهني الرامية لتمكين المنشآت من رفع نسب التوطين لديها، ولتعزيز حضور الشباب والشابات داخل كيانات القطاع الخاص.
من جانبه، دعا نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، المهندس منصور الشثري، طالبي العمل الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف إلى التواصل مع مركز التوظيف بالغرفة، وتسجيل بياناتهم في موقع الغرفة للاطلاع على الوظائف المتاحة.
وأضاف المهندس الشثري بأن الوظائف تأتي نتيجة لجهود غرفة الرياض المتواصلة عبر مركزها للتوظيف والتوجيه المهني الرامية لتمكين المنشآت من رفع نسب التوطين لديها، ولتعزيز حضور الشباب والشابات داخل كيانات القطاع الخاص.
من جانبه، دعا نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، المهندس منصور الشثري، طالبي العمل الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف إلى التواصل مع مركز التوظيف بالغرفة، وتسجيل بياناتهم في موقع الغرفة للاطلاع على الوظائف المتاحة.
وأضاف المهندس الشثري بأن الوظائف تأتي نتيجة لجهود غرفة الرياض المتواصلة عبر مركزها للتوظيف والتوجيه المهني الرامية لتمكين المنشآت من رفع نسب التوطين لديها، ولتعزيز حضور الشباب والشابات داخل كيانات القطاع الخاص.