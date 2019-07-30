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بيان جديد من السفارة في الفلبين بشأن #الطيار_المفقود_عبدالله_الشريف

تعقد لقاءات مع الجهات الفلبينية المختلفة لحثها على إجراء التحقيقات اللازمة

أصدرت السفارة السعودية في الفلبين اليوم بياناً جديداً حول #الطيار_المفقود_عبدالله_الشريف مؤكدة أن الجهات المختصة الفلبينية تبذل كل الجهود للعثور على المواطن السعودي، بمتابعة من مكتب رئيس الجمهورية، وذلك منذ اختفاء الطائرة التي كان على متنها.

وقالت السفارة إنها تواصل الجهود التي تبذلها حيال البحث عن المواطن الذي فقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني جنوب الفلبين بمدينة "سان خوسيه" بجزيرة مندورو.

وأضافت السفارة في بيانها: تأتي هذه الجهود انطلاقاً من التوجيهات السامية الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد برعاية شؤون المواطنين والحرس على سلامتهم بمتابعة من وزير الخارجية وسفير خادم الحرمين لدى الفلبين.

وأردف البيان: المسؤولون في السفارة عقدوا عدة لقاءات مع كل الجهات المعنية؛ لحثّها على تكثيف البحث وإجراء التحقيقات اللازمة بدءاً من مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية الفلبينية ووزير الدفاع ووزير المواصلات ومدير عام هيئة الطيران المدني وشركة الاتصالات وفريق التحقيق من الهيئة الوطنية للاستخبارات وفريق التحقيق من الاستخبارات العسكرية التابع لوزارة الدفا والشرطة الوطنية والقوات الجوية والبحرية وخفر السواحل والصليب الأحمر الفلبيني.

وتابع البيان: السفارة على تواصل مستمر مع عائلة المواطن "عبدالله" وتطلعهم على أي مستجدات بهذا الخصوص، وتؤكد مجدداً حرصها ومتابعتها لهذه القضية، وترجو من الله أن تسفر نتائج البحث عن عودة المواطن إلى ذويه سالماً.

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بيان جديد من السفارة في الفلبين بشأن #الطيار_المفقود_عبدالله_الشريف
سبق

أصدرت السفارة السعودية في الفلبين اليوم بياناً جديداً حول #الطيار_المفقود_عبدالله_الشريف مؤكدة أن الجهات المختصة الفلبينية تبذل كل الجهود للعثور على المواطن السعودي، بمتابعة من مكتب رئيس الجمهورية، وذلك منذ اختفاء الطائرة التي كان على متنها.

وقالت السفارة إنها تواصل الجهود التي تبذلها حيال البحث عن المواطن الذي فقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني جنوب الفلبين بمدينة "سان خوسيه" بجزيرة مندورو.

وأضافت السفارة في بيانها: تأتي هذه الجهود انطلاقاً من التوجيهات السامية الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد برعاية شؤون المواطنين والحرس على سلامتهم بمتابعة من وزير الخارجية وسفير خادم الحرمين لدى الفلبين.

وأردف البيان: المسؤولون في السفارة عقدوا عدة لقاءات مع كل الجهات المعنية؛ لحثّها على تكثيف البحث وإجراء التحقيقات اللازمة بدءاً من مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية الفلبينية ووزير الدفاع ووزير المواصلات ومدير عام هيئة الطيران المدني وشركة الاتصالات وفريق التحقيق من الهيئة الوطنية للاستخبارات وفريق التحقيق من الاستخبارات العسكرية التابع لوزارة الدفا والشرطة الوطنية والقوات الجوية والبحرية وخفر السواحل والصليب الأحمر الفلبيني.

وتابع البيان: السفارة على تواصل مستمر مع عائلة المواطن "عبدالله" وتطلعهم على أي مستجدات بهذا الخصوص، وتؤكد مجدداً حرصها ومتابعتها لهذه القضية، وترجو من الله أن تسفر نتائج البحث عن عودة المواطن إلى ذويه سالماً.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
03:53 PM

بيان جديد من السفارة في الفلبين بشأن #الطيار_المفقود_عبدالله_الشريف

تعقد لقاءات مع الجهات الفلبينية المختلفة لحثها على إجراء التحقيقات اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,945

أصدرت السفارة السعودية في الفلبين اليوم بياناً جديداً حول #الطيار_المفقود_عبدالله_الشريف مؤكدة أن الجهات المختصة الفلبينية تبذل كل الجهود للعثور على المواطن السعودي، بمتابعة من مكتب رئيس الجمهورية، وذلك منذ اختفاء الطائرة التي كان على متنها.

وقالت السفارة إنها تواصل الجهود التي تبذلها حيال البحث عن المواطن الذي فقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني جنوب الفلبين بمدينة "سان خوسيه" بجزيرة مندورو.

وأضافت السفارة في بيانها: تأتي هذه الجهود انطلاقاً من التوجيهات السامية الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد برعاية شؤون المواطنين والحرس على سلامتهم بمتابعة من وزير الخارجية وسفير خادم الحرمين لدى الفلبين.

وأردف البيان: المسؤولون في السفارة عقدوا عدة لقاءات مع كل الجهات المعنية؛ لحثّها على تكثيف البحث وإجراء التحقيقات اللازمة بدءاً من مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية الفلبينية ووزير الدفاع ووزير المواصلات ومدير عام هيئة الطيران المدني وشركة الاتصالات وفريق التحقيق من الهيئة الوطنية للاستخبارات وفريق التحقيق من الاستخبارات العسكرية التابع لوزارة الدفا والشرطة الوطنية والقوات الجوية والبحرية وخفر السواحل والصليب الأحمر الفلبيني.

وتابع البيان: السفارة على تواصل مستمر مع عائلة المواطن "عبدالله" وتطلعهم على أي مستجدات بهذا الخصوص، وتؤكد مجدداً حرصها ومتابعتها لهذه القضية، وترجو من الله أن تسفر نتائج البحث عن عودة المواطن إلى ذويه سالماً.

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