اللجنة الطبية في "يويفا": استئناف الدوريات الأوروبية ممكن

: رأت اللجنة الطبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء، أن إمكانية استئناف موسم اللعبة المعلق في القارة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "ممكن بالتأكيد"، على عكس العديد من الدول التي تستبعد محاولات العودة.

وقال رئيس اللجنة الطبية في ويفا تيم ماير في بيان له "جميع اتحادات كرة القدم التي تخطط لاستئناف مسابقاتها سوف تصدر بروتوكولات شاملة تضمن حماية صحة المشاركين في المباريات والحفاظ على السلامة العامة".

وأضاف: "في ظل هذه الظروف وفي إطار الاحترام الكامل للتشريعات المحلية، من الممكن بالتأكيد التخطيط لاستئناف البطولات المعلقة في موسم 2019-2020".

ويأتي تصريح ماير بعد يوم واحد من حديث رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) البلجيكي ميشال دهوغ أنه "يشك" في إمكانية استئناف الدوريات خلال الوباء واقترح أن تركز البطولات المحلية بدلاً من ذلك على الاستعداد للموسم المقبل.

وقد أنهي الدوري الهولندي بشكل مبكر دون تحديد متوج باللقب أو هبوط أي فريق للدرجة الثانية، أو صعود أي فريق للدرجة الأولى.