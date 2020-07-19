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المغرب.. تخفيف جديد لإجراءات الإغلاق الصحي لـ"كورونا"

السماح للفنادق باستكمال طاقتها الاستيعابية

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم (الأحد)، تخفيفًا جديدًا لإجراءات الإغلاق الصحي الذي فُرض في مارس (آذار) لمواجهة وباء كوفيد-19، بحيث باتت الفنادق تستطيع استعمال كل طاقتها الاستيعابية ابتداء من غدٍ.

وأوضحت الحكومة في بيان أوردته "فرانس 24" أنها قررت المرور إلى المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي ابتداء من 19 يوليوز (تموز) عند منتصف الليل؛ لمواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.

ويتيح القرار للفنادق استعمال كامل طاقتها الاستيعابية، بدون تجاوز 50 في المئة في فضاءاتها المشتركة كالمطاعم والمسابح، في وقت تراهن الحكومة على السياحة الداخلية لإنقاذ القطاع الحيوي لاقتصاد البلاد من تداعيات أزمة خانقة.

ويسمح التخفيف أيضاً بإقامة التجمعات والأنشطة لأقل من 20 شخصًا، وإعادة فتح المرافق الثقافية ضمن حدود 50 بالمئة، وكذلك توسيع الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام وفق شروط.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب.. تخفيف جديد لإجراءات الإغلاق الصحي لـ"كورونا"
سبق

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم (الأحد)، تخفيفًا جديدًا لإجراءات الإغلاق الصحي الذي فُرض في مارس (آذار) لمواجهة وباء كوفيد-19، بحيث باتت الفنادق تستطيع استعمال كل طاقتها الاستيعابية ابتداء من غدٍ.

وأوضحت الحكومة في بيان أوردته "فرانس 24" أنها قررت المرور إلى المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي ابتداء من 19 يوليوز (تموز) عند منتصف الليل؛ لمواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.

ويتيح القرار للفنادق استعمال كامل طاقتها الاستيعابية، بدون تجاوز 50 في المئة في فضاءاتها المشتركة كالمطاعم والمسابح، في وقت تراهن الحكومة على السياحة الداخلية لإنقاذ القطاع الحيوي لاقتصاد البلاد من تداعيات أزمة خانقة.

ويسمح التخفيف أيضاً بإقامة التجمعات والأنشطة لأقل من 20 شخصًا، وإعادة فتح المرافق الثقافية ضمن حدود 50 بالمئة، وكذلك توسيع الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام وفق شروط.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
07:07 PM

المغرب.. تخفيف جديد لإجراءات الإغلاق الصحي لـ"كورونا"

السماح للفنادق باستكمال طاقتها الاستيعابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة المغربية، اليوم (الأحد)، تخفيفًا جديدًا لإجراءات الإغلاق الصحي الذي فُرض في مارس (آذار) لمواجهة وباء كوفيد-19، بحيث باتت الفنادق تستطيع استعمال كل طاقتها الاستيعابية ابتداء من غدٍ.

وأوضحت الحكومة في بيان أوردته "فرانس 24" أنها قررت المرور إلى المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي ابتداء من 19 يوليوز (تموز) عند منتصف الليل؛ لمواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.

ويتيح القرار للفنادق استعمال كامل طاقتها الاستيعابية، بدون تجاوز 50 في المئة في فضاءاتها المشتركة كالمطاعم والمسابح، في وقت تراهن الحكومة على السياحة الداخلية لإنقاذ القطاع الحيوي لاقتصاد البلاد من تداعيات أزمة خانقة.

ويسمح التخفيف أيضاً بإقامة التجمعات والأنشطة لأقل من 20 شخصًا، وإعادة فتح المرافق الثقافية ضمن حدود 50 بالمئة، وكذلك توسيع الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام وفق شروط.

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