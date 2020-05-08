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زيارات للأحياء والمزارع والقرى والمراكز وتوعية بطرق الوقاية

زيارات للأحياء والمزارع والقرى والمراكز وتوعية بطرق الوقاية

انتهت الفرق الطبية والتطوعية بمستشفى الخرمة العام من أعمال المسح الميداني والكشف على 3 آلاف من المقيمين بمنازلهم للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقامت الفرق التطوعية، خلال الأسابيع الماضية، بزيارة العمالة الأجنبية بمنازلهم داخل الأحياء والمزارع والقرى والمراكز التابعة للخرمة وإجراء الكشف البصري عليهم، وشرح طرق الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

وعبّر عدد من المقيمين بمحافظة الخرمة، لـ"سبق"، عن شكرهم الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين، على ما قدموه للمقيمين بالمملكة واعتبارهم مثل المواطن السعودي في هذه الجائحة.

كما قدم المقيمون شكرهم لوزارة الصحة ومستشفى الخرمة العام على ما قدموه لهم من كشف واختبارات ونصائح واهتمام بصحتهم وسلامتهم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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زيارات للأحياء والمزارع والقرى والمراكز وتوعية بطرق الوقاية
سبق

انتهت الفرق الطبية والتطوعية بمستشفى الخرمة العام من أعمال المسح الميداني والكشف على 3 آلاف من المقيمين بمنازلهم للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقامت الفرق التطوعية، خلال الأسابيع الماضية، بزيارة العمالة الأجنبية بمنازلهم داخل الأحياء والمزارع والقرى والمراكز التابعة للخرمة وإجراء الكشف البصري عليهم، وشرح طرق الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

وعبّر عدد من المقيمين بمحافظة الخرمة، لـ"سبق"، عن شكرهم الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين، على ما قدموه للمقيمين بالمملكة واعتبارهم مثل المواطن السعودي في هذه الجائحة.

كما قدم المقيمون شكرهم لوزارة الصحة ومستشفى الخرمة العام على ما قدموه لهم من كشف واختبارات ونصائح واهتمام بصحتهم وسلامتهم.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
02:27 PM

زيارات للأحياء والمزارع والقرى والمراكز وتوعية بطرق الوقاية

زيارات للأحياء والمزارع والقرى والمراكز وتوعية بطرق الوقاية

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محمد الزامل - الخرمة
0
369

انتهت الفرق الطبية والتطوعية بمستشفى الخرمة العام من أعمال المسح الميداني والكشف على 3 آلاف من المقيمين بمنازلهم للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقامت الفرق التطوعية، خلال الأسابيع الماضية، بزيارة العمالة الأجنبية بمنازلهم داخل الأحياء والمزارع والقرى والمراكز التابعة للخرمة وإجراء الكشف البصري عليهم، وشرح طرق الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

وعبّر عدد من المقيمين بمحافظة الخرمة، لـ"سبق"، عن شكرهم الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمين، على ما قدموه للمقيمين بالمملكة واعتبارهم مثل المواطن السعودي في هذه الجائحة.

كما قدم المقيمون شكرهم لوزارة الصحة ومستشفى الخرمة العام على ما قدموه لهم من كشف واختبارات ونصائح واهتمام بصحتهم وسلامتهم.

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