النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير مالية باكستان: تغلّبنا على أزمة ميزان المدفوعات بمساعدة السعودية

قال: المملكة تدعم اقتصاد بلادنا والشريحة الأولى تصل خلال اليومين المقبلين

كشف وزير المالية الباكستاني أسد عمر أن بلاده ستتلقى خلال اليومين المقبلين مليار دولار وهي الشريحة الأولى من الدعم السعودي للاقتصاد الباكستاني، مما سيزيد من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

وأشار "عمر" إلى أن السعودية دعمت الاقتصاد الباكستاني بستة مليارات دولار، وستتلقى الشريحة الثانية والثالثة من الدعم المالي خلال الشهرين المقبلين.

وفي الشهر الماضي، وافقت السعودية على تقديم حزمة بقيمة ستة مليارات دولار لباكستان لدعم اقتصادها المتعثر، وشملت الحزمة دعماً لميزان المدفوعات بقيمة ثلاثة مليارات دولار و3 مليارات دولار أخرى مدفوعات مؤجلة على استيراد النفط.

وأكد وزير المالية الباكستاني أن أزمة ميزان المدفوعات قد تم التغلب عليها بمساعدة السعودية والصين، مشيراً إلى أن الدعم القادم من الصين لم تكتمل تفاصيله بعده.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير مالية باكستان: تغلّبنا على أزمة ميزان المدفوعات بمساعدة السعودية
سبق

كشف وزير المالية الباكستاني أسد عمر أن بلاده ستتلقى خلال اليومين المقبلين مليار دولار وهي الشريحة الأولى من الدعم السعودي للاقتصاد الباكستاني، مما سيزيد من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

وأشار "عمر" إلى أن السعودية دعمت الاقتصاد الباكستاني بستة مليارات دولار، وستتلقى الشريحة الثانية والثالثة من الدعم المالي خلال الشهرين المقبلين.

وفي الشهر الماضي، وافقت السعودية على تقديم حزمة بقيمة ستة مليارات دولار لباكستان لدعم اقتصادها المتعثر، وشملت الحزمة دعماً لميزان المدفوعات بقيمة ثلاثة مليارات دولار و3 مليارات دولار أخرى مدفوعات مؤجلة على استيراد النفط.

وأكد وزير المالية الباكستاني أن أزمة ميزان المدفوعات قد تم التغلب عليها بمساعدة السعودية والصين، مشيراً إلى أن الدعم القادم من الصين لم تكتمل تفاصيله بعده.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
02:25 PM

وزير مالية باكستان: تغلّبنا على أزمة ميزان المدفوعات بمساعدة السعودية

قال: المملكة تدعم اقتصاد بلادنا والشريحة الأولى تصل خلال اليومين المقبلين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,644

كشف وزير المالية الباكستاني أسد عمر أن بلاده ستتلقى خلال اليومين المقبلين مليار دولار وهي الشريحة الأولى من الدعم السعودي للاقتصاد الباكستاني، مما سيزيد من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

وأشار "عمر" إلى أن السعودية دعمت الاقتصاد الباكستاني بستة مليارات دولار، وستتلقى الشريحة الثانية والثالثة من الدعم المالي خلال الشهرين المقبلين.

وفي الشهر الماضي، وافقت السعودية على تقديم حزمة بقيمة ستة مليارات دولار لباكستان لدعم اقتصادها المتعثر، وشملت الحزمة دعماً لميزان المدفوعات بقيمة ثلاثة مليارات دولار و3 مليارات دولار أخرى مدفوعات مؤجلة على استيراد النفط.

وأكد وزير المالية الباكستاني أن أزمة ميزان المدفوعات قد تم التغلب عليها بمساعدة السعودية والصين، مشيراً إلى أن الدعم القادم من الصين لم تكتمل تفاصيله بعده.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,663
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,951
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,582
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,507

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة