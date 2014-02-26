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قمة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وميلان في ثمن نهائي الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون، سويسرا، عن قمة مثيرة بين ميلان ومانشستر يونايتد.

وجاءت المواجهات على الشكل التالي:

أياكس (هولندا) - يونغ بويز (سويسرا).

دينامو كييف (أوكرانيا) - فياريال (إسبانيا).

روما (إيطاليا) - شاختار دانيتسك (أوكرانيا).

أولمبياكوس (اليونان) - أرسنال (إنكلترا)

دينامو زغرب (كرواتيا) - توتنهام (إنكلترا).

مانشستر يونايتد (إنكلترا) - ميلان (إيطاليا)

سلافيا براغ (جمهورية التشيك) - رينجرز (اسكتلندا).

غرناطة (إسبانيا) - مولده (النرويج).


ويقام دور الـ16 بنظام خروج المغلوب بإقامة 8 مواجهات بين الفرق المشاركة (ذهاب وإياب)، ومن المنتظر أن تكون مباريات الذهاب لدور ثمن نهائي الدوري الأوروبي الخميس 11 مارس، على أن تقام مباريات الإياب الخميس 18 مارس.

يذكر أن مسابقة الدوري الأوروبي هذا العام كانت استثنائية بعض الشيء، خاصة في دور المجموعات والتي كانت تلعب بشكل أسبوعي، بسبب البداية المتأخرة للبطولة.


الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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قمة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وميلان في ثمن نهائي الدوري الأوروبي
سبق

أسفرت قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون، سويسرا، عن قمة مثيرة بين ميلان ومانشستر يونايتد.

وجاءت المواجهات على الشكل التالي:

أياكس (هولندا) - يونغ بويز (سويسرا).

دينامو كييف (أوكرانيا) - فياريال (إسبانيا).

روما (إيطاليا) - شاختار دانيتسك (أوكرانيا).

أولمبياكوس (اليونان) - أرسنال (إنكلترا)

دينامو زغرب (كرواتيا) - توتنهام (إنكلترا).

مانشستر يونايتد (إنكلترا) - ميلان (إيطاليا)

سلافيا براغ (جمهورية التشيك) - رينجرز (اسكتلندا).

غرناطة (إسبانيا) - مولده (النرويج).


ويقام دور الـ16 بنظام خروج المغلوب بإقامة 8 مواجهات بين الفرق المشاركة (ذهاب وإياب)، ومن المنتظر أن تكون مباريات الذهاب لدور ثمن نهائي الدوري الأوروبي الخميس 11 مارس، على أن تقام مباريات الإياب الخميس 18 مارس.

يذكر أن مسابقة الدوري الأوروبي هذا العام كانت استثنائية بعض الشيء، خاصة في دور المجموعات والتي كانت تلعب بشكل أسبوعي، بسبب البداية المتأخرة للبطولة.


26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
05:51 PM

قمة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وميلان في ثمن نهائي الدوري الأوروبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسفرت قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون، سويسرا، عن قمة مثيرة بين ميلان ومانشستر يونايتد.

وجاءت المواجهات على الشكل التالي:

أياكس (هولندا) - يونغ بويز (سويسرا).

دينامو كييف (أوكرانيا) - فياريال (إسبانيا).

روما (إيطاليا) - شاختار دانيتسك (أوكرانيا).

أولمبياكوس (اليونان) - أرسنال (إنكلترا)

دينامو زغرب (كرواتيا) - توتنهام (إنكلترا).

مانشستر يونايتد (إنكلترا) - ميلان (إيطاليا)

سلافيا براغ (جمهورية التشيك) - رينجرز (اسكتلندا).

غرناطة (إسبانيا) - مولده (النرويج).


ويقام دور الـ16 بنظام خروج المغلوب بإقامة 8 مواجهات بين الفرق المشاركة (ذهاب وإياب)، ومن المنتظر أن تكون مباريات الذهاب لدور ثمن نهائي الدوري الأوروبي الخميس 11 مارس، على أن تقام مباريات الإياب الخميس 18 مارس.

يذكر أن مسابقة الدوري الأوروبي هذا العام كانت استثنائية بعض الشيء، خاصة في دور المجموعات والتي كانت تلعب بشكل أسبوعي، بسبب البداية المتأخرة للبطولة.


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