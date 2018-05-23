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متحدث قياس: ‏الأربعاء المقبل إعلان نتائج التحصيل الدراسي

أكد التنسيق مع الجهات التعليمية والعسكرية ‏للحصول على النتائج وفق الخطة المحددة

‏كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد؛ أن إعلان نتائج اختبار التحصيل الدراسي الورقي الفترة الثانية سيكون يوم الأربعاء المقبل 24/ 9/ 1440هـ.

وأكد أن المركز يعمل بالتنسيق مع جميع الجهات التعليمية والعسكرية التي تشترط الاختبارات للقبول لديها وفق الخطة الخاصة بمواعيد إعلان النتائج.

وأضاف أن عملية تصحيح أوراق الإجابات تكون إلكترونيّة من خلال استخدام المركز أحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة الدقيقة عالية السرعة، عبر ماسحات ضوئية متقدمة مخصصة لقراءة أوراق الإجابة دون تدخل عنصر بشري في عملية التصحيح؛ ما يعطي مصداقية كبيرة لعملية التصحيح ونتائج المختبرين.


ونوّه إلى أن المركز يقدّم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات، ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية: ⁦@QiyasOnline⁩.

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متحدث قياس: ‏الأربعاء المقبل إعلان نتائج التحصيل الدراسي
سبق

‏كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد؛ أن إعلان نتائج اختبار التحصيل الدراسي الورقي الفترة الثانية سيكون يوم الأربعاء المقبل 24/ 9/ 1440هـ.

وأكد أن المركز يعمل بالتنسيق مع جميع الجهات التعليمية والعسكرية التي تشترط الاختبارات للقبول لديها وفق الخطة الخاصة بمواعيد إعلان النتائج.

وأضاف أن عملية تصحيح أوراق الإجابات تكون إلكترونيّة من خلال استخدام المركز أحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة الدقيقة عالية السرعة، عبر ماسحات ضوئية متقدمة مخصصة لقراءة أوراق الإجابة دون تدخل عنصر بشري في عملية التصحيح؛ ما يعطي مصداقية كبيرة لعملية التصحيح ونتائج المختبرين.


ونوّه إلى أن المركز يقدّم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات، ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية: ⁦@QiyasOnline⁩.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
06:44 PM

متحدث قياس: ‏الأربعاء المقبل إعلان نتائج التحصيل الدراسي

أكد التنسيق مع الجهات التعليمية والعسكرية ‏للحصول على النتائج وفق الخطة المحددة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
3
2,544

‏كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد؛ أن إعلان نتائج اختبار التحصيل الدراسي الورقي الفترة الثانية سيكون يوم الأربعاء المقبل 24/ 9/ 1440هـ.

وأكد أن المركز يعمل بالتنسيق مع جميع الجهات التعليمية والعسكرية التي تشترط الاختبارات للقبول لديها وفق الخطة الخاصة بمواعيد إعلان النتائج.

وأضاف أن عملية تصحيح أوراق الإجابات تكون إلكترونيّة من خلال استخدام المركز أحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة الدقيقة عالية السرعة، عبر ماسحات ضوئية متقدمة مخصصة لقراءة أوراق الإجابة دون تدخل عنصر بشري في عملية التصحيح؛ ما يعطي مصداقية كبيرة لعملية التصحيح ونتائج المختبرين.


ونوّه إلى أن المركز يقدّم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات، ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية: ⁦@QiyasOnline⁩.

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