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أداء صلاة الميت بالحرم المكي على "الزهراني" شهيد الحد الجنوبي

دفن بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع

أدت جموع المصلين في الحرم المكي، بعد عصر اليوم، صلاة الميت، على الوكيل رقيب علي بن يحيى الدوي الزهراني، الذي استُشهد خلال دفاعه عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

واحتضنت مقبرة شهداء الحرم بالشرائع، جثمان شهيد الواجب "الزهراني" بعد أن استشهد، الأربعاء، أثناء تأديته لمهام عمله وهو يدافع عن تراب الوطن على الحد الجنوبي مع زملائه الأبطال البواسل الذين يذودون عن حدود الوطن مقدمين أرواحهم فـداءً له، رغبةً في تحقيق النصر أو الشهادة.

ونقل ضباط "وزارة الدفاع" تعازي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله - لذوي الشهيد، سائلين الله -عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه الديني والوطني، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، مؤكدين استعدادهم الدائم لبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

الحد الجنوبي مكة المكرمة الشرائع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أداء صلاة الميت بالحرم المكي على "الزهراني" شهيد الحد الجنوبي
سبق

أدت جموع المصلين في الحرم المكي، بعد عصر اليوم، صلاة الميت، على الوكيل رقيب علي بن يحيى الدوي الزهراني، الذي استُشهد خلال دفاعه عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

واحتضنت مقبرة شهداء الحرم بالشرائع، جثمان شهيد الواجب "الزهراني" بعد أن استشهد، الأربعاء، أثناء تأديته لمهام عمله وهو يدافع عن تراب الوطن على الحد الجنوبي مع زملائه الأبطال البواسل الذين يذودون عن حدود الوطن مقدمين أرواحهم فـداءً له، رغبةً في تحقيق النصر أو الشهادة.

ونقل ضباط "وزارة الدفاع" تعازي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله - لذوي الشهيد، سائلين الله -عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه الديني والوطني، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، مؤكدين استعدادهم الدائم لبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
07:40 PM
اخر تعديل
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
12:53 AM

أداء صلاة الميت بالحرم المكي على "الزهراني" شهيد الحد الجنوبي

دفن بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع

A A A
متعب البقمي - مكة المكرمة
11
11,951

أدت جموع المصلين في الحرم المكي، بعد عصر اليوم، صلاة الميت، على الوكيل رقيب علي بن يحيى الدوي الزهراني، الذي استُشهد خلال دفاعه عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

واحتضنت مقبرة شهداء الحرم بالشرائع، جثمان شهيد الواجب "الزهراني" بعد أن استشهد، الأربعاء، أثناء تأديته لمهام عمله وهو يدافع عن تراب الوطن على الحد الجنوبي مع زملائه الأبطال البواسل الذين يذودون عن حدود الوطن مقدمين أرواحهم فـداءً له، رغبةً في تحقيق النصر أو الشهادة.

ونقل ضباط "وزارة الدفاع" تعازي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله - لذوي الشهيد، سائلين الله -عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه الديني والوطني، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، مؤكدين استعدادهم الدائم لبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

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