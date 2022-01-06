أعلن مستشفى قوى الأمن بالعاصمة المقدسة، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم تطبيق التباعد المكاني لمراجعيه؛ للوقاية من فيروس كورونا. وتلقى عدد من مراجعي العيادات الخارجية بالمستشفى رسائل نصية تطلب منهم عدم الحضور إلى المستشفى في مواعيدهم المقررة، والتي تتطلب حضورهم، على أن يتم التواصل معهم هاتفيًا من قبل طبيب المستشفى.

مكة.. مستشفى قوى الأمن يستقبل مراجعيه هاتفيًا بداية من الأسبوع المقبل أحمد العبدالله سبق 2022-01-06 أعلن مستشفى قوى الأمن بالعاصمة المقدسة، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم تطبيق التباعد المكاني لمراجعيه؛ للوقاية من فيروس كورونا.



وتلقى عدد من مراجعي العيادات الخارجية بالمستشفى رسائل نصية تطلب منهم عدم الحضور إلى المستشفى في مواعيدهم المقررة، والتي تتطلب حضورهم، على أن يتم التواصل معهم هاتفيًا من قبل طبيب المستشفى.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443 02:58 PM

مكة.. مستشفى قوى الأمن يستقبل مراجعيه هاتفيًا بداية من الأسبوع المقبل تطبيقًا للتباعد المكاني وللوقاية من فيروس كورونا المتحور





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أعلن مستشفى قوى الأمن بالعاصمة المقدسة، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم تطبيق التباعد المكاني لمراجعيه؛ للوقاية من فيروس كورونا.



وتلقى عدد من مراجعي العيادات الخارجية بالمستشفى رسائل نصية تطلب منهم عدم الحضور إلى المستشفى في مواعيدهم المقررة، والتي تتطلب حضورهم، على أن يتم التواصل معهم هاتفيًا من قبل طبيب المستشفى.