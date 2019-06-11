النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

غرفة الرياض.. لقاء افتراضي للتعريف بدور السوق المالية في تنمية الاقتصاد

يركز على مبادرات الشركات والحوافز الحكومية لمواجهة تداعيات "كورونا"

تعتزم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية تنظيم لقاء افتراضي عن بعد تحت عنوان "دور السوق المالية السعودية في دعم وتنمية الاقتصاد"، عند الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020م، بمشاركة رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة السوق المالية "تداول" المهندس خالد الحصان.

وسيشارك أيضاً من جانب الغرفة رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير. وسيدير اللقاء عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية مطلق البقمي.

وستتركز محاور اللقاء عن أوجه الدعم التي تقدمها كل من هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول" لدعم الاقتصاد في الظروف الراهنة، بالإضافة إلى المبادرات المقدمة من الشركات المدرجة في ظل جائحة كورونا والمبادرات والحوافز الحكومية الخاصة بالسوق المالية السعودية والتعريف بالخطط المستقبلية للسوق المالية السعودية، وكذلك سيناقش أهمية التواصل الفعال بين الشركات المدرجة والمستثمرين خلال الأزمات.

من جهته، دعا محمد الساير، قطاع الأعمال من المختصين والمهتمين في هذا الجانب، لمشاهدة اللقاء والاستفادة من الشروحات التي سيقدمها المسؤولين والخبراء في الأسواق المالية.

غرفة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غرفة الرياض.. لقاء افتراضي للتعريف بدور السوق المالية في تنمية الاقتصاد
سبق

تعتزم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية تنظيم لقاء افتراضي عن بعد تحت عنوان "دور السوق المالية السعودية في دعم وتنمية الاقتصاد"، عند الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020م، بمشاركة رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة السوق المالية "تداول" المهندس خالد الحصان.

وسيشارك أيضاً من جانب الغرفة رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير. وسيدير اللقاء عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية مطلق البقمي.

وستتركز محاور اللقاء عن أوجه الدعم التي تقدمها كل من هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول" لدعم الاقتصاد في الظروف الراهنة، بالإضافة إلى المبادرات المقدمة من الشركات المدرجة في ظل جائحة كورونا والمبادرات والحوافز الحكومية الخاصة بالسوق المالية السعودية والتعريف بالخطط المستقبلية للسوق المالية السعودية، وكذلك سيناقش أهمية التواصل الفعال بين الشركات المدرجة والمستثمرين خلال الأزمات.

من جهته، دعا محمد الساير، قطاع الأعمال من المختصين والمهتمين في هذا الجانب، لمشاهدة اللقاء والاستفادة من الشروحات التي سيقدمها المسؤولين والخبراء في الأسواق المالية.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
12:29 PM

غرفة الرياض.. لقاء افتراضي للتعريف بدور السوق المالية في تنمية الاقتصاد

يركز على مبادرات الشركات والحوافز الحكومية لمواجهة تداعيات "كورونا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
439

تعتزم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية تنظيم لقاء افتراضي عن بعد تحت عنوان "دور السوق المالية السعودية في دعم وتنمية الاقتصاد"، عند الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020م، بمشاركة رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة السوق المالية "تداول" المهندس خالد الحصان.

وسيشارك أيضاً من جانب الغرفة رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير. وسيدير اللقاء عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية مطلق البقمي.

وستتركز محاور اللقاء عن أوجه الدعم التي تقدمها كل من هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول" لدعم الاقتصاد في الظروف الراهنة، بالإضافة إلى المبادرات المقدمة من الشركات المدرجة في ظل جائحة كورونا والمبادرات والحوافز الحكومية الخاصة بالسوق المالية السعودية والتعريف بالخطط المستقبلية للسوق المالية السعودية، وكذلك سيناقش أهمية التواصل الفعال بين الشركات المدرجة والمستثمرين خلال الأزمات.

من جهته، دعا محمد الساير، قطاع الأعمال من المختصين والمهتمين في هذا الجانب، لمشاهدة اللقاء والاستفادة من الشروحات التي سيقدمها المسؤولين والخبراء في الأسواق المالية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,003
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,601
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,546
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,119

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة