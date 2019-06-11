غرفة الرياض.. لقاء افتراضي للتعريف بدور السوق المالية في تنمية الاقتصاد

يركز على مبادرات الشركات والحوافز الحكومية لمواجهة تداعيات "كورونا"

تعتزم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية تنظيم لقاء افتراضي عن بعد تحت عنوان "دور السوق المالية السعودية في دعم وتنمية الاقتصاد"، عند الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020م، بمشاركة رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة السوق المالية "تداول" المهندس خالد الحصان.

وسيشارك أيضاً من جانب الغرفة رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير. وسيدير اللقاء عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية مطلق البقمي.

وستتركز محاور اللقاء عن أوجه الدعم التي تقدمها كل من هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول" لدعم الاقتصاد في الظروف الراهنة، بالإضافة إلى المبادرات المقدمة من الشركات المدرجة في ظل جائحة كورونا والمبادرات والحوافز الحكومية الخاصة بالسوق المالية السعودية والتعريف بالخطط المستقبلية للسوق المالية السعودية، وكذلك سيناقش أهمية التواصل الفعال بين الشركات المدرجة والمستثمرين خلال الأزمات.

من جهته، دعا محمد الساير، قطاع الأعمال من المختصين والمهتمين في هذا الجانب، لمشاهدة اللقاء والاستفادة من الشروحات التي سيقدمها المسؤولين والخبراء في الأسواق المالية.